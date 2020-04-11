Fahrettin Koca'dan kritik SON DAKİKA açıklaması geldi! 11 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte İl il vaka sayısı

İlk kez 11 Mart günü tanıştığımız yüzünden hayatını kaybeden vatandaşlarımız dün itibariyle 908 olmuştu. 9 Nisan'da 28.578 test yapılmış 4.056 yeni vaka belirlenmişti. Corona virüsle mücadele kapsamında kurulan Bilim Kurulu bugün yeniden toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19:00'da Türkiye'de 10 Nisan son corona vaka sayısını, ölü sayısını ve iyileşen hastaların durumunu açıkladı. Öte yandan Anadolu Ajansı tarafından aktarılan bilgiye göre Türk yetkililer, Çinli heyetle 26 Mart'taki görüşmenin ardından ikinci kez görüştü. Bakan Koca'nın bu görüşmenin detaylarını da akşamki toplantıda açıkladı. Peki 10 Nisan corona virüsü vaka sayısı kaç oldu ve hangi ilde kaç korona virüsü vakası var? İşte son dakika haberinin detayları…

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (10 NİSAN 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 30 bin 864 koronavirüs testinden 4 bin 747 'sinin pozitif çıktığını, 98 hastanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında ''Günlük test sayısında 30.000'i aştık. Laboratuvar sayımız 106'ya çıktı. Yoğun bakıma giren hasta oranımız düşmeye devam ediyor. İyileşme hızında başarı grafiğimizi koruyoruz. Veriler, önümüzdeki günlerde iyileşme hızında artış olacağını gösteriyor.'' Sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, 10 Nisan Türkiye corona virüsü tablosunda; 30 bin 864 koronavirüs testinden 4 bin 747'sinin pozitif çıktığını, 98 hastanın yaşamını yitirdiğini, 281 hastanın da iyileştiğini söyledi. Bakan Koca, toplam test sayısının 307 bin 210, toplam vaka sayısının 47 bin 029 , toplam yoğun bakım hasta sayısının bin 667, toplam iyileşen hasta sayısının 2.423 olduğunu bildirdi.

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