SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasağı geldi! Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Yasak ne zaman başlayacak ve bitecek?

Türkiye'de 11 Mart'ta ilk kez görülen corona virüsü (kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler her geçen gün arttırılıyor. Corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri ise peş peşe geliyor. İçişleri Bakanlığı'ndan akşam saatlerinde gelen son dakika açıklamasına göre İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirde 2 gün sokağa çıkma yasağının geldiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağının bu geceden itibaren başlayacağı açıklandı. Yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından hangi illerde sokağa çıkma yasağı var, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek sorularının cevabı da merak konusu oldu.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE DİĞER BÜYÜKŞEHİRRLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

İşte tüm detaylar;