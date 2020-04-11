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’li belediyelerden Sözcü’ye hizmet

’nin bir çok bölgesinde bugün ’li belediyeler halkın vergileri ile alınan resmi belediye araçları ile Sözcü Gazetesi dağıttı.

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Giriş Tarihi: 11.4.2020 19:08 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 19:42 ABONE OL
CHP’li belediyelerden Sözcü’ye hizmet

Covid-19 sebebiyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıp birçok belediye halka hizmet adına çeşitli hizmetlere imza atarken CHP'li belediyeler Sözcü Gazetesi'ne hizmette yarıştı.

Birçok il ve ilçede CHP'li belediyeler belediyeye ait resmi araçlarla Sözcü Gazetesi dağıttı.

CHP'li belediyeler halka ekmek değil Sözcü dağıttı! | Video

AK Parti Sosyal Medya Sorumlusu Ömer Arvas, twitter hesabından duruma tepki gösterdi.

ARVAS İLK MESAJINDA,"AYIPTIR BU KADAR DA OLMAZ

AK Partili belediyeler ve kamu görevlileri gayretle vatandaşa hizmet etmeye çalışırken diğer yandan Chp'li @MerkezefendiB ve @EfelerBelediye belediyeleri vatandaşa hizmet etmek yerine böyle bir günde bile Sözcü gazetesi dağıtımı yapıyorlar."dedi. Arvas ikinci mesajında ise, "Bugün bazı Chp'li Belediyelerin dağıttığı Sözcü ve Korkusuz gazetesi adetleri:

Sözcü - Korkusuz

@ankarabbld 22.000 - 5.800
@muglabsb 1.050-450
@mersin_bld 2.600
@Adana_Bld 3.300-1.100
Bodrum 2000 - 600
Milas 800 - 300
Karşıyaka 5.000-1.250

Yardım değil düşmanlık dağıtıyorlar."ifadelerini kullandı.

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CHP’li belediyelerden Sözcü’ye hizmet
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