Yakışmadı Didem Arslan! Ekrem İmamoğlu o ispark görevlisini işten atmış

Habertürk spikeri Didem Arslan Yılmaz İstanbul Şişli'de ilginç bir olaya karışmıştı. Şişli'de eşi Kürşat Yılmaz ile araç park ettikleri sırada park ücreti isteyen İSPARK görevlisi ile tartışan Yılmaz'ın görevliye tükürdüğü hatta belediyeyei arayıp işten attırmakla tehdit ettiği iddia edilmişti. Taraflar karakolluk olmuştu.

İddiaya göre olay 19 Mart günü İstanbul Şişli Harbiye'de gerçekleşti. Didem Arslan Yılmaz eşi Kürşat Yılmaz ile Çek Konsolosluğu önünde aracını park ettiği sırada İSPARK görevlisi ile tartıştı. Karakol tutanaklarına yansıyan ifadelere göre Aykut Arıkan isimli İSPARK görevlisi park ücreti yüzünden çiftle tartışmaya girdi. İSPARK görevlisine bağıran Didem Arslan Yılmaz İddiaya göre daha sonra Arıkan'ın yüzüne tükürdü. Hatta belediyeyi arayıp işten attırmakla tehdit ettiği ileri sürüldü. Bu sırada araya Kürşat Yılmaz da girdi. Görevli ile yaşanan itiş kakış sırasında Kürşat Yılmaz yere düştü ve gözlüğü kırıldı.İspark görevlisine göre gözlüğü kıran Didem Arslan Yılmaz'dı. Taraflar karakolluk oldu.

Didem Arslan Yılmaz ve eşinin hakaret ettiği İSPARK görevlisi, olayı anlattı | Video

Olaya şahit olan ve tarafları ayıran bir polis memuru ifadesinde şunları söyledi: 19 Mart günü saat 12:45 yıllarında görev yerim de nöbetçi kulübesinde görevimi ifa ediyordum. O esnada İSPARK görevlisi olduğunu bildiğim Aykut Arıkan isimli şahsın kimlik bilgilerini sonradan Kürşat Yılmaz olarak öğrendiğim kişi ittirdiğini gördüm. Kürşat Yılmaz yere düştü, ben de olayı görür görmez hemen şahısların yanına giderek olaya müdahale ettim ve şahısları ayırdım.

Bu esnada İsmini sonradan Didem Yılmaz olarak öğrendiğim şahıs İSPARK görevlisi Aykut Arıkan'a 'peze...şimdi belediye ile görüşüyorum seni attıracağım' şeklinde bağırıyordu Ben Kürşat ve Didem isimli şu anzları sakinleşmeleri için nöbetçi kulübesine götürdüm. Daha sonra ekip otosu gelerek şahısları olay yerinden götürdü. Kürşat Yılmaz'ın gözlüğünün nasıl kırıldığını görmedim.

İSPART GÖREVLİSİ ANLATTI

Aykut Arıkan ise ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: 19 Mart günü saat 12:45'te sorumlu olduğum alana Kürşat Yılmaz aracını getirerek park etti. Kendisine bir gün önce ödeme yapmadığını plakasına borç ettiğimi söyledim. Kürşat ise ödediğini, borcum olmadığını söyledi. Yanında ismini olay sebebiyle öğrendiğim Didem Yılmaz vardı. 'git beni şikayet et'dedi. Ben de 'abla neden seni şikayet edeyim'dedim. Haksız olduğunu kabullenmeyerek agresif şekilde bağırdı ve 'sen benim kim olduğumu biliyor musun'dedi. Bunu söylerken yakın mesafedeydi ve yüzüme karşı tükürerek konuşuyordu. Ben de 'abla tükürük konuşma lütfen' dedim. Evde küçük çocuğum olduğundan corona salgını sebebi ile dikkat ediyordum. Didem Yılmaz 'ben kimim biliyor musun?'diye bağırarak yüzüme karşı tükürerek konuşmaya devam etti. Yüzüme 'tüüü size'diyince Kürşat araya girip onu tuttu ve bana dönüp 'sen eşimle nasıl konuşuyorsun' diye yakın mesafeden bağırmaya başladı. Bana vurmak için yumruğunu gösterdi ve ben de geriye çekildim. Kürşat Yılmaz iyice üzerime gelince parmaklıklarınla sadece uzak tutmak için ittirdim ve geri düştü. Didem Yılmaz onu kaldırdı ve yerdeki gözlüğünü alıp kırdı. Kürşat Yılmaz yerden kalkarak üzerine yürüdü ve vurmaya çalışarak küfür etti. 'Seni yakacağım seni mah edeceğim işinden edeceğim' dedi.

İŞTEN ATILDI

Aykut Arıkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Didem Arslan Yılmaz ile yaşadığı olay ardımdan 6 yıldır çalıştığı İSPARK'taki işinden atıldığını açıkladı. Arıkan 2 yaşında özürlü çocuğu olduğunu söyledi.

ÖZÜRLÜ OĞLU VAR

Mağdur işçi ayrıca hasta çocuğunun resmini paylaşıp, "Şu masum yavrumu bu hastalık belasından korumak için çabaladım ama işimden oldum sebeb olanlar utansın ben değil" yazması dikkat çekti. Arıkan'ın CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Murat Ogun'a da yardım içerikli mesajlar attığı fakat cevap alamadığı görüldü. İBB'den de bir açıklama yapılmadı. Didem Arslan Yılmaz ise sosyal medya hesabından, "Adi vaka olan olay nedeniyle, sahte hesaplarla oluşturulmuş organize bir grup tarafından hedef gösteriliyorum, tehdit ediliyorum. Yaptığım iddia edilen fiillerin tamamı yalandır ve kayıtlar Emniyet'tedir"dedi.