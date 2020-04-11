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! sunucusu çalışanı Aykut Arıkan'a önce hakaret etti, sonra tükürdü...

haberine göre; TV'de birçok programda sunuculuk yapan 'ın, çalışanı Aykut Arıkan'a hakaretler yağdırdığı iddia edildi. İSPARK çalışanı Arıkan ifadesinde, " 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun' dedi. Bunu söylerken yakın mesafedeydi ve yüzüme karşı tükürerek  konuşuyordu. Ben de 'Abla tükürük konuşma lütfen' dedim. Yüzüme  ‘tüüü size’diyince Kürşat araya girip onu tuttu ve bana dönüp 'Sen eşimle nasıl konuşuyorsun' diye yakın mesafeden bağırmaya başladı. Bana vurmak için yumruğunu gösterdi ve ben de geriye çekildim. Kürşat Yılmaz iyice üzerime gelince parmaklıklarınla sadece uzak tutmak için ittirdim ve geri düştü." dedi.

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Giriş Tarihi: 11.1.2020 15:23 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 15:29 ABONE OL
Son dakika! Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz İSPARK çalışanı Aykut Arıkan'a önce hakaret etti, sonra tükürdü...

Habertürk spikeri Didem Yılmaz'ın İstanbul'da İSPARK çalışanı Aykut Arıkan ile tartıştığı, çalışanın yüzüne tükürdüğü, tartışma sırasında "benim kim olduğumu biliyor musun?" deyip küfür ettiği iddia edildi.

İSPARK GÖREVLİSİ YAŞANANLARI ANLATTI

Aykut Arıkan ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: 19 Mart günü saat 12:45'te sorumlu olduğum alana Kürşat Yılmaz aracını getirerek park etti. Kendisine bir gün önce ödeme yapmadığını plakasına borç ettiğimi söyledim. Kürşat ise ödediğini, borcum olmadığını söyledi. Yanında ismini olay sebebiyle öğrendiğim Didem Yılmaz vardı. 'Git beni şikayet et'dedi. Ben de 'Abla neden seni şikayet edeyim'dedim. Haksız olduğunu kabullenmeyerek agresif şekilde bağırdı ve 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun'dedi. Bunu söylerken yakın mesafedeydi ve yüzüme karşı tükürerek konuşuyordu.

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"ABLA TÜKÜRME" DEDİM

Ben de 'abla tükürük konuşma lütfen' dedim. Evde küçük çocuğum olduğundan corona salgını sebebi ile dikkat ediyordum. Didem Yılmaz 'ben kimim biliyor musun?'diye bağırarak yüzüme karşı tükürerek konuşmaya devam etti. Yüzüme 'tüüü size'diyince Kürşat araya girip onu tuttu ve bana dönüp 'sen eşimle nasıl konuşuyorsun' diye yakın mesafeden bağırmaya başladı. Bana vurmak için yumruğunu gösterdi ve ben de geriye çekildim. Kürşat Yılmaz iyice üzerime gelince parmaklıklarınla sadece uzak tutmak için ittirdim ve geri düştü.

SENİ İŞİNDEN KOVDURACAĞIM

Didem Yılmaz onu kaldırdı ve yerdeki gözlüğünü alıp kırdı. Kürşat Yılmaz yerden kalkarak üzerine yürüdü ve vurmaya çalışarak küfür etti. 'Seni yakacağım seni mahvedeceğim işinden edeceğim' dedi.

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Son dakika! Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz İSPARK çalışanı Aykut Arıkan'a önce hakaret etti, sonra tükürdü...
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