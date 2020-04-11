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haberi: Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek açıklaması!

Gelen haberine göre; Başkanı Balcı'dan ile ilgili açıklama geldi. Balcı, " uygulanan 31 ilimizde bugün ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmamıştır." dedi. Gece 00.00 itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Giriş Tarihi: 11.4.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 16:50 ABONE OL
Son dakika haberi: Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek açıklaması!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, sokağa çıkma yasağı sonrası başlayan ekmek dağıtımılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 31 ilindeki dağıtımı yakından takip ettiklerini söyleyen Balcı, "Sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilimizde bugün ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmamıştır." dedi.

Dün akşam saatlerinde alınan karar ile birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelgede fırınların ve su bayilerinin dağıtımlara başlayacağı duyurulmuştu. 31 ilde ekmek arabaları ve su kamyonları ile siparişler ulaştırılıyor.

Bakan Soylu gerekli durumlarda Vefa Sosyal Destek ekiplerinin de devreye gireceğini ifade etmişti.

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Son dakika haberi: Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek açıklaması!
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