SON DAKİKA HABERİ: ABD’li hemşire yaşadıklarını böyle anlattı! Her odada cansız bedenler var…

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 108 binden fazla insanın ölümüne neden olan virüs, 1 milyon 700 binden fazla insanda görüldü. Her geçen gün acı bilançonun arttığı salgının yeni merkezi ABD'de ölü sayısı her geçen gün artarken ekipman eksikliği de sağlık çalışanlarına büyük zorluk yaşatıyor. 35 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi D'neil Schmall süreç boyunca yaşadığı zorlukları, her hastasının odasına girdiğinde onun öldüğünü görmekten yıprandığını gözyaşları içinde Instagram hesabında anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ABD'Lİ HEMŞİRE YAŞADIKLARINI BÖYLE ANLATTI! HER ODADA CANSIZ BEDENLER VAR…

