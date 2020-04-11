Son dakika | Ulaştırma Bakanlığından Marmaray ve Başkentray açıklaması

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Marmaray ve Başkentray seferlerine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık yarım saat aralıklarla sefer hizmeti verildiğini açıklayarak, PTT ve PTT kargonun da hizmetlerine devam ettiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "İçişleri Bakanlığının 10 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma yasağı talimatları doğrultusunda, yasak kapsamı haricinde olan görevli ve vatandaşlarımızın ev, iş yeri ve görev yerleri arasında ulaşımlarının sağlanması amacıyla İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray yarım saat sefer aralıklarıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca PTT ve PTT Kargo da bu kapsamda hizmetlerine devam etmektedir." açıklamasında bulundu.