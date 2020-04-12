Bilim Kurulu üyelerinden kritik uyarı! O gece sokağa çıkan herkes...

Cumartesi ve pazar günleri hava açacağı için sokağa çıkma yasağı geldi

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Bilim Kurulu üyelerinin günlerdir dile getirdiği sosyal mesafe kuralı, koronavirüsün yayılmasını engellemek için konulan sokağa çıkma yasağı öncesinde alt üst oldu. Bakkallara, benzin istasyonlarına, manavlara doluşan vatandaşlar hiçbir kural tanımadı. Bilim Kurulu üyeleri, o gece sokağa çıkarak birbirleriyle yakın temasta bulunanlara şu uyarılarda bulundu:"Dün akşam keşke dışarı çıkmasaydık, ancak eşimiz, dostumuz, çok farklı nedenlerle dışarı çıktı, bu virüsün yayılımına neden olabilir. Dün akşam dışarı çıktıysak lütfen 14 gün evde izole kalalım, bir metreye dikkat edelim, ortak alanlarda ev içinde de maske takalım. Bebeğine bez almak için, çocuğuna süt almak için ya da ertesi sabah ekmek temin edebileceğinden emin olmadığı için çıktıysak bile, günlerdir evlerinde olan büyüklerimiz için 14 gün evde sosyal mesafeye ve kurallara dikkat edelim.""Vatandaşımızın daha duyarlı olması lazım, kalabalık oluşturmaması gerekiyor, maske takmalı, yakın temastan kaçınmalılar. Bunlar hayati konular. Kalabalıklara önlemsiz çıkanlar bundan sonraki 14 gün boyunca aile bireyleri ve diğer kişilerle mesafelerine daha dikkat etmeli, mümkün olduğunca kalabalıklara çıkmamaya gayret etmeli ve kendilerinde ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi bulguları gördüklerinde mutlaka 184'ü aramaları uygun olacaktır."Önceki gün yaşananlar çok riskliydi. Biz sosyal mesafe için o kadar uğraşırken insanların bir araya gelmeleri hastalık yükünün artması anlamına gelir. Bu kişiler 14 gün kendilerini mutlaka izlesinler. Asıl sıkıntı semptom vermeyenler. Onlar hem rahat davranıyor hem de daha kolay bulaştırıyor. Bu bizim en büyük derdimiz. Çünkü hasta olan hastaneye geliyor onları izole ediyoruz. Ya diğerleri?"Yurttaşlarımız paniğe kapılmasın, bu ülkede kimse aç açık kalmaz. Fırın, market önlerinde toplaşma çok riskli. Eve ekmek götüreyim derken, virüs de götürebilirsiniz. Zaruri durum ve ihtiyaçlar için yardım istesinler. Bu dönemde evde kalmak, hayatta kalmaktır. Sokaklar güvenli değil. Havalar ısındı, evde kalmak zor gelebilir, ama aydınlık günlere daha erken kavuşmak için evde kalmamız gerekiyor. Önümüzdeki bir iki haftalık dönem çok önemli. Son 4-5 gündür verilerimiz eskiye göre çok daha umut verici. Ulusça dişimizi sıkalım, sabırlı olalım, panik yapmayalım. Bu zor günleri hep birlikte mücadele ederek en az bedel ödeyerek atlatacağız inşallah."