Haberler Gündem Haberleri Büyük utanmazlık! Sözcü Postacısı CHP’li belediyeleri yayınladı

Büyük utanmazlık! Sözcü Postacısı CHP’li belediyeleri yayınladı Türkiye’nin bir çok bölgesinde bugün CHP’li belediyeler halkın vergileri ile alınam resmi belediye araçları ile Sözcü gazetesi dağıttı. Sözcü gazetesi bugün internet sitesinden gazeteyi dağıtan CHP’li belediyelerin listesini yayınladı.