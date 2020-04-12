Mansur Yavaş, ‘Ben rozetsiz başkan olacağım’ dedi ama… 220 kişi çıkarıldı, 2 bin 700 CHP ve İYİ Partili alındı!

"MANSUR YAVAŞ FETÖ'YE USULSÜZ ARSA SATTI" İDDİASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerin koronavirüs salgını sırasında yetersiz kalması, Mansur Yavaş'ın 300 otobüs için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı krediyi gündeme getirdi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, göreve geldikten sonra 220 kişiyi çıkardığı, 2 bin 700 kişiyi de işe aldığı ortaya çıktı.Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan; Mansur Yavaş'ın, rozetsiz başkan olacağını hatırlatarak, "2 bin 700 CHP ve İYİ Partiliyi işe aldınız. Hani adam kayırma yoktu? Hani yandaşlık duracaktı" dedi.

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AK Partili Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Sinan Burhan, Twitter hesabından açıklamada bulundu.Burhan; Mansur Yavaş'ın 'AK Parti Grubu bize otobüs almak için borçlanma yetkisi versin' dediğini belirterek, "Borçlanma yetkisi verdik. Peki otobüsler neden alınmadı? Vatandaş korona günlerinde otobüs yetersiz olduğu için hastalanabilir. Sayın Yavaş yardım toplamadan önce neden otobüs almıyorsun? Otobüsler nerede?"diye sordu.Burhan, Mansur Yavaş'ın 'Ben rozetsiz başkan olacağım' dediğini hatırlatarak, "2 bin 700 CHP ve İYİ Partili'yi işe aldınız. Hani adam kayırma yoktu? Hani yandaşlık duracaktı? Hani belediyelerde adalet olacaktı?" ifadelerini kullandı.Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerin koronavirüs salgını sırasında yetersiz olması, Mansur Yavaş'ın 300 otobüs için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı krediyi gündeme getirdi.Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili ve MHP'li Meclis üyelerinin de desteği ile 282 otobüs alımı ve 2 dolum istasyonu yapımı projesinde kullanılmak üzere EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş'a 60 milyon avro dış kredi kullanması için yetki verilmişti.Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 18 Aralık 2019 tarihinde olağanüstü toplanmış, Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altınışık, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sözlerine atıfta bulunarak, "Biz Engin Altay gibi hayırlı hizmetlerin önünü tıkamayacağız. Ankara halkı için, Mansur Bey'in otobüs almak için borçlanmasına 'evet' diyeceğiz. Biz bugün de yarın da Ankaralıların hayrına 'evet' diyeceğiz" demişti.AK Partili ve MHP'li Meclis üyelerinin de desteği ile 282 otobüs alımı ve 2 dolum istasyonu yapımında kullanılmak üzere EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş'a 60 milyon avro dış kredi kullanması için yetki verilmişti.Mansur Yavaş, Ankara'da toplu ulaşım sıkıntılarını çözme çalışmalarımız dahilinde 300 yeni otobüs almak için yurt dışından Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk. Belediye meclisimizin de bu talebi Ankara halkı için onaylayacağına inanıyorum" demişti.