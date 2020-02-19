Mansur Yavaş otoparka ruhsat sözü vermiş

Ankara Büyükşehir Belediye zabıta ekipleri Türkiye Gaziler Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nın (TÜGŞAV) Çankaya'da işlettiği Gaziler Otoparkı'nı 150 kişilik ekiple baskın düzenledi. Otopark, asfalt zemini iş makineleri ile kazılarak kullanılmaz hale getirildi. Otopark görevlileri zabıta ekiplerine dirense de başarılı olamadı. Bazı araçlar otoparkta mahsur kaldı. Vakıf Başkanı Lokman Aylar, "Bunun adı 15 Temmuz günü sokağa çıkıp gazi olan kardeşlerimizden intikam almaktır" dedi. Aylar, "Emri veren Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ile görüşmemizde bana 'Siz vakıfsınız, eski başkana plaket verdiniz, cumhurbaşkanıyla görüşüyorsunuz, AK Partiye yakınsınız' gibi sözler söyleyip bana Cumhurbaşkanımızla olan resimlerimizi gösteriyor. Koç mesaisini 15 Temmuz günü tankların karşısına çıkan, mermilere göğüs geren vatan evlatlarıyla uğraşmak yerine, metrolarda fink atıp, FETÖ propagandası yapan vatan hainlerini yakalamak için harcasın" dedi.15 Temmuz Gazisi ve Gazi otopark işletmecisi 39 yaşındaki Şener Şener ise, "Bu alan boş olduğu için gazi kardeşlerimizle beraber yaklaşık 2 yıldır Çankaya Belediyesi'ne ecrimisille işletiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi değiştikten sonra bize burada sürekli zorluk çıkardılar. Büyükşehir Belediyesi çalışanları AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a yakın olduğumuz için sürekli bize baskı uyguladı. Baskıların sonucunda ecri misil kararı çıkarttırdık. Buradaki girişleri ve çıkışları kapattılar. Kapatmalarına rağmen biz tekrar açtık ve otoparkı kullanmaya devam ettik" diye konuştu.SABAH Ankara baskını "Gazilerin otoparkına çirkin saldırı" başlığı ile haber yaptı. Haber üzerine Büyükşehir yazılı açıklama yaptı. Söz konusu arsanın, yeşil alan olarak kullanılması için hibe edildiğine işaret edilen açıklamada şunlara yer verildi: "Bu arsanın, TÜGŞAV Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfını Denetleme Gıda Tic. A.Ş. tarafından iş yeri açma ve çalışma yönetmeliğinin 6. maddesine aykırı olarak ruhsat alınmadan otopark olarak faaliyete geçirildiği tespit edilmiştir. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin park inşaatı çalışmaları devam eden ilgili alanın otopark olarak kullanılması mümkün görülmemektedir. Park tamamlandıktan sonra halkımızın istifadesine sunulacaktır."BUNUN üzerine TÜGŞAV'dan Büyükşehir'ekarşı açıklama geldi. Belediyenin yaptığı "Vakıfla görüşmelerin sürdüğü, otoparka alternatif yer önerisinde bulunulduğu ve Büyükşehir Belediyesi'nin vakfa yönelik desteğinin süreceği" yönündeki beyanlarının hayal ürünü olduğu kaydedildi.TÜGSAV'dan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:Başkan Mansur Yavaş seçim öncesi vakfımızı ziyaretinde bahse konu otoparkı ruhsatlandıracağı sözünü bizzat kendisi verdiği halde bu sözünü tutmadı.Vakıf Başkanı'nın siyasi tercihleri belediye yetkilileri tarafından sorgulandı. Şehitlerin davası siyasi bir davaya çevrildi.Vakıf üzeri örtülü tehdit edildi.Şehit ailelerinin işlettiği otoparkı 100-150 personel ve birçok iş makinesiyle basmak densizliktir.Vakıf ihtiyaç sahibi öğrencilere, gazilere, şehit yakınlarına yönelik maddi ve manevi desteklerin hız kesmeden sürdürecek.Vakıf Başkanımız, belediye yetkilisi, zabıta daire başkanı tarafından makamına davet edilerek, Belediye Başkanının Mansur Yavaş olduğunun unutulmaması imasında bulundu.Çok açık ve acı bir şekilde 'Burası CHP belediyesidir burada size ve faaliyetlerinize müsamaha gösterilemez' uyarısı yapıldı.Yapılan görüşmede şimdiye değin görev yapan belediye yetkilileri ve Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmeler ısrarla gündeme getirilmiş, diğer bazı siyasi partilerle sürdürülen görüşmelerden duyulan rahatsızlık nedeniyle adeta ateş püskürüldü.Ülkemizde yapılan ve birçoğu terör örgütleri ve onları destekleyenler aleyhine olan çalışmalarımız eleştirilmiş ve vakfımıza yani, gazilerimiz ve şehit ailelerine belediyenin kapısının kapatıldığı ifade edilmiştir.ANKARA Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl 47 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 2 bin 89 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 130 şüpheliden 42'si tutuklandı

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