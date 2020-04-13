Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin FETÖ soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan aralarında Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit eden katil zanlısı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, doktor olan ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu ve polis memurlarının da bulunduğu 12 şüphelinin dosyasında "yetkisizlik" kararı verdi.

Yetkisizlik kararının, örgüt üyeliği yönünden tutuklu olan şüpheliler hakkında kamu davası açılması amacıyla şüphelilerin görev yaptıkları veya daha önce yargılandıkları yerlere gönderildiği öğrenildi.

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