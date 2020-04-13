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Emniyet Müdürü 'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Rize Emniyet Müdürü 'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü () içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 12 şüphelinin dosyasını yetkisizlik kararı vererek bulundukları illere gönderdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 13.4.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 15:24 ABONE OL
Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin FETÖ soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan aralarında Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit eden katil zanlısı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, doktor olan ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu ve polis memurlarının da bulunduğu 12 şüphelinin dosyasında "yetkisizlik" kararı verdi.

Yetkisizlik kararının, örgüt üyeliği yönünden tutuklu olan şüpheliler hakkında kamu davası açılması amacıyla şüphelilerin görev yaptıkları veya daha önce yargılandıkları yerlere gönderildiği öğrenildi.

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Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin FETÖ soruşturması
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