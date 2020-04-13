SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da 4.1 şiddetinde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi İstanbul'daki depremin şiddetini duyurdu

Gelen son dakika haberine göre, gece saat 02.56'da İstanbul'un çeşitli noktalarından hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından İstanbul'da hissedilen deprem hakkında son dakika notu ile bilgi paylaşıldı. AFAD, depremin merkez üssünün İstanbul'un Karadeniz kıyısı açıkları olduğunu duyururken şiddetini 3.8 olarak açıkladı. AFAD ayrıca, depremin İstanbul'daki merkez üssünün Karadeniz'in Arnavutköy açıkları olduğunu ve 7.03 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM OLDU!

Kandilli Rasathanesi tarafından da İstanbul'un farklı noktalarından hissedilen depreme ilişkin bilgi paylaşıldı. Kandilli Rasathanesi İstanbul'da meydana gelen depremin şiddetini 4.1 olarak duyuruken derinliğini 17.6 km olarak kamuoyu ile paylaştı.

DEPREM İSTANBUL'UN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN HİSSEDİLDİ! AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Gece 03.00 sıralarında meydana gelen deprem, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere çeşitli ilçelerinde hissedildi. Vatandaşlar uykularından uyanırken kısa süreli bir panik yaşandı.

Depreme ilişkin mal veya can kaybı bilgisi ise bulunmuyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ