Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da 4.1 şiddetinde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi İstanbul'daki depremin şiddetini duyurdu

SON DAKİKA HABERİ: 'da 4.1 şiddetinde ! ve Kandilli Rasathanesi İstanbul'daki depremin şiddetini duyurdu

Edinilen son dakika bilgisine göre, gece 02.56'da 'un farklı noktalarından hissedilen şiddetli bir meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da hissedilen depremin şiddetini 4.1 olarak açıklarken merkez üssünün şehrin Karadeniz kıyıları olduğunu bildirdi. ise depremin İstanbul'un Karadeniz kıyısı açıklarında 3.8 şiddetinde olduğunu açıkladı. AFAD ayrıca, depremin İstanbul'daki merkez üssünün Karadeniz'in Arnavutköy açıkları olduğunu duyurdu. Gece saatlerinde gerçekleşen deprem İstanbul'un her iki yakasından da hissedildi ve kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. İşte, son dakika İstanbul depreminin detayları...

Giriş Tarihi: 14.4.2020 03:48 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 03:48 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da 4.1 şiddetinde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi İstanbul'daki depremin şiddetini duyurdu

Gelen son dakika haberine göre, gece saat 02.56'da İstanbul'un çeşitli noktalarından hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından İstanbul'da hissedilen deprem hakkında son dakika notu ile bilgi paylaşıldı. AFAD, depremin merkez üssünün İstanbul'un Karadeniz kıyısı açıkları olduğunu duyururken şiddetini 3.8 olarak açıkladı. AFAD ayrıca, depremin İstanbul'daki merkez üssünün Karadeniz'in Arnavutköy açıkları olduğunu ve 7.03 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM OLDU!

Kandilli Rasathanesi tarafından da İstanbul'un farklı noktalarından hissedilen depreme ilişkin bilgi paylaşıldı. Kandilli Rasathanesi İstanbul'da meydana gelen depremin şiddetini 4.1 olarak duyuruken derinliğini 17.6 km olarak kamuoyu ile paylaştı.

DEPREM İSTANBUL'UN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN HİSSEDİLDİ! AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Gece 03.00 sıralarında meydana gelen deprem, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere çeşitli ilçelerinde hissedildi. Vatandaşlar uykularından uyanırken kısa süreli bir panik yaşandı.

Depreme ilişkin mal veya can kaybı bilgisi ise bulunmuyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da 4.1 şiddetinde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi İstanbul'daki depremin şiddetini duyurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA