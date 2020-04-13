Sözcü’nün postacısı CHP’li başkanlar

MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ

Kovid-19sebebiyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıp birçok belediye halka hizmet adına çeşitli icraatlara imza atarken CHP'li belediyeler Sözcü gazetesine hizmette yarıştı.Sözcü, gazetelerinin "Adana Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in Mezitli Belediyesi, İstanbul'da Beşiktaş ve Avcılar Belediyeleri, Ankara'da Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri, İzmir'de Karşıyaka, Konak ve Gaziemir Belediyeleri, Aydın Efeler Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Samsun Atakum Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Denizli Merkezefendi Belediyesi, Milas Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Muğla Menteşe Belediyesi tarafından dağıtıldığını internet sitesinden duyurdu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de belediye imkanlarını kullanarak kendi elleriyle Sözcü gazetesi dağıtan başkanlardan birisi. AK Partili Elvan Göçer, "Bir gazeteyi sırf siyasi ideolojisi gereği ve özellikle de böylesine olumsuz ortamda vatandaşa dağıtıyor olmasını açıkçası yadırgadık. Belediye Meclis üyesi Hasan Çemrek ise "Sokağa çıkma yasağının olduğu bu günde ihtiyaç sahiplerine yardım etmek yerine Sözcü gazetesi dağıtmasını kınıyoruz" dedi.