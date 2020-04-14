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'dan 'a terör tüneli

Terör örgütü /'nin inşa ettiği  'dan 'a uzanan bir tespit edildi.  Tünelin içinde düzenle şekilde aydınlatma sistemi kurulduğu görülürken, içerisinde tüneli ilerletmek için vinç ve hilti gibi iş makinelerini hazır bekletildiği de tespit edildi. Terör örgütünün tüneli, silah ve mühimmat nakli ile kaçakçılık ile saldırılardan sonra kaçabilmek için kullandığı değerlendiriliyor.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 14.4.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 16:56 ABONE OL
Rasulayn'dan Ceylanpınar'a terör tüneli

Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG'ye ait olduğu değerlendirilen, Suriye Rasulayn'dan Şanlıurfa Ceylanpınar'a uzanan bir tüneli ortaya çıkardı.

DHA'nın edindiği bilgiye göre, Ceylanpınar-Rasulayn sınır hattında, yüzlerce metre uzunluğundaki tünel, çeşitli koridorlarla bir çok farklı noktaya ulaşabiliyor. Terör tünelinin 200 metreden daha derine indiği de belirlendi.

Tünelin içinde düzenle şekilde aydınlatma sistemi kurulduğu görülürken, içerisinde tüneli ilerletmek için vinç ve hilti gibi iş makinelerini hazır bekletildiği de tespit edildi. Terör örgütünün tüneli, silah ve mühimmat nakli ile kaçakçılık ile saldırılardan sonra kaçabilmek için kullandığı değerlendirildi.

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Rasulayn'dan Ceylanpınar'a terör tüneli
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