Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Haydar Baş için başsağlığı mesajı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatı ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

KOVİD-19 sebebiyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum.

Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun.

NE OLMUŞTU?

Bir süredir Trabzon'da coronavirüs tedavisi gören Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş bu sabah vefat etmişti. Baş'ın vefat haberi Türkiye'yi üzüntüye boğdu.

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