Son dakika: İsmail Saymaz'ın canlı yayınındaki yalanına videolu tepki: Bir gazetecinin ibretlik hikayesi...

İsmail Saymaz'ın Halk TV canlı yayınındaki çarpıtma sözleri büyük tepki çekti. Saymaz'a tepki gösterenler arasında Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da yer aldı. Cesur, sosyal medya hesabından Saymaz'ın sözleri ve gerçekleri paylaştı. Cesur, paylaşımına, "İşte bir "gazetecinin" ibretlik hikayesi..." notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur'dan Saymaz'a sert tepki! Yalanını böyle ortaya çıkardı | Video

İSMAİL SAYMAZ GERÇEKLERİ ÇARPITTI

Canlı yayında Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca'yı ve basın çalışanlarını hedef alan İsmail Saymaz, "Ülkenin en önemli haber ajansları ve basın kurumları ülkenin konuştuğu soruyu soramadılar. İstifa etmeyi düşündünüz mü? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kavga ettiniz mi? Bu soruları sorardım. Öyle bir korku var ki, öyle bir ceberrut dönemdeyiz ki... Haklı olarak korkuyorlar, soramıyorlar" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI CESUR'DAN VİDEOLU YANIT

İsmail Saymaz'ın sorulamadığını iddia ettiği sorular aslında Bakan Fahrettin Koca'ya sorulmuştu. Bakan Koca da açık yüreklilikle cevap vermişti. İsmail Saymaz'ın sözlerine birçok tepki gelirken, tepki gösterenler arasında Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da vardı. Cesur yayınladığı video ile Saymaz'ın yalanını ortaya çıkardı. Cesur videoya, "İzlemediği basın toplantısında (belki de izlemiştir) "sorulmadı" dediği sorunun birebir sorulması... İşte bir "gazetecinin" ibretlik hikayesi..." notunu düştü. İşte o video...

BAKAN KOCA O SORUYA BÖYLE YANIT VERMİŞTİ

Bakan Koca'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tartışıp istifa kararı aldığı yönündeki iddialar soruldu.

Bakan Koca, bu soruya, "Bu iddiaların doğru olmadığının altını özellikle çizmek istiyorum. Biz şu dönemde, bütün kabine arkadaşlarımızla birlikte bu salgınla mücadeleye kendimizi adamış durumdayız. Başka bir gündemimizin olmadığını olmayacağını söylemek istiyorum." şeklinde yanıt verdi.

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