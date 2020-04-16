Başsavcılık’tan Cumhuriyet’e soruşturma açıklaması

Cumhuriyet Gazetesi'nin Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin adresini açık yayınladığı haber ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Başsavcılık, gazeteyle ilgili açılan soruşturmanın "Kamu görevlisinin ikametgah adres bilgilerinin yayınlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulmasıdır"denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Gazetesi hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ilgili hedef gösterici haberler sebebiyle açılan soruşturmanın detayı ile ilgili açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklamasında şu satırlara yer verildi:

16 04.2020 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan "Cumhuriyet'e terör soruşturmasıyla gözdağı verilmeye çalışılırken CHP yaşananları özetledi." Başlığı altında "Başsavcılık kanuna aykırı işlem için soruşturma açacağına kanun dışılığa geçit veriyor." Şeklindeki tamamen gerçeğe aykırı ve dezenformasyon amaçlı haberler nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Aynı gazetenin 14.04.2020 tarihli sayısında "Boğazda kaçak var" başlığı altında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na ait ikametgah olarak kullanılan meskenin adres bilgileri ve fotoğrafları yayınlanarak bu bilgilerin diğer yayın organları ile birlikte sosyal medya üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulduğu tespit edilmiş ve soruşturmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmanın konusu;

Kamu görevlisinin ikametgah adres bilgilerinin yayınlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulmasıdır.

Bununla birlikte;

Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırılık iddiaları yönünden yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı