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İstanbullunun çilesi seferlerini 10 dakikaya çıkardı

’nin toplu taşıma araçlarında sefer sayısını azaltması sonucu İstanbullu, koronavirüsü salgınında sosyal mesafeyi koruyamıyor. Zorunluluktan dışarı çıkan ve kalabalık yığınlar içinde yolculuk yapmak zorunda kalan halk sefer sayılarının azaltılmasına tepki gösteriyor. seferlerinde de yeni bir uygulama çıktı. Metro hatlarındaki 3 dakika olan bekleme süresi önce 7 dakikaya daha sonra ise 10 dakikaya çıkarıldı. İBB metrolardaki bazı vagonların sayısını da sekizden dörde düşürmüştü.

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Giriş Tarihi: 16.4.2020 22:41 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 22:43 ABONE OL
İstanbullunun CHP çilesi Metro seferlerini 10 dakikaya çıkardı

Türkiye'de koronavirüs salgını sonrası toplu ulaşımla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle tedbirler alındı. Ancak öncesinde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım araçlarında sefer sayılarını azalttı. Onlarca İETT otobüsünün seferleri de iptal edildi. Bu uygulamalarından kaynaklı bazı saatlerde metro, metrobüs ve otobüslerde sosyal mesafe sağlanamadı, insan yoğunluğu yaşanan kalabalık yığınlar oluştu.
İBB'nin toplu ulaşımdaki sefer sayılarının azaltılması İstanbullu vatandaşlardan tepki çekiyor. Sosyal medyada toplu ulaşım araçlarında yaşanan insan yoğunluğu gözler önüne seriliyor.

İstanbullunun CHP çilesi! Metro seferlerini 10 dakikaya çıkardı | Video

METRODA BEKLEME SÜRESİ ARTTI, YOLCU SAYISI ÇOĞALDI

CHP'li İBB, İstanbul ulaşımını aksatacak bir uygulama daha başlattı. Metro sefer aralıkları 10 dakikaya kadar çıktı. Hacıosman Metro Hattı'nda yaşanan uygulamayı bir vatandaş görüntüledi. İstanbullu yolcu, "Ekrem Bey, 10 dakikaya çıkarmış tren seferlerini, yedi dakikada yetmemiş, 10 dakikaya çıkarmış!" diye seferin bekleme süresinin uzatılmasına tepki gösterdi. Daha önce metro hatlarında bekleme süresi 3 dakikaydı. Bu uygulama ile 10 dakikada bir gelen metroya özellikle iş saatlerinde eskisinden çok daha fazla yolcu biniyor. Böylece sosyal mesafe hiçe sayılıyor.

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İstanbullunun CHP çilesi Metro seferlerini 10 dakikaya çıkardı
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