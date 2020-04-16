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haberi: Milletvekili için hazırlandı! görevlilerini açığa çıkarmıştı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya’da şehit olan görevlilerinin isim ve rütbelerini deşifre eden Milletvekili hakkında, “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu” çerçevesinde dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle düzenleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderdi

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 16.4.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 11:34 ABONE OL
Son dakika haberi: İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ için fezleke hazırlandı! MİT görevlilerini açığa çıkarmıştı...

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, 26 Şubat 2020 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın açıklamasında Libya'da şehit olan iki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisinin isim ve rütbelerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Özdağ, MİT mensuplarının görev ve faaliyetlerini icra ettiği yerlerini açıklamıştı.

Özdağ hakkında 2937 sayılı "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu" 27. Maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Başsavcılık Parlementerler Bürosu tarafından Özdağ hakkında atılı suç kapsamında fezleke hazırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekede, Ümit Özdağ hakkında fezleke tanzimini gerektirir, yeterli ve kanunu delilinin mevcut olduğu, bu nedenle Ümit Özdağ hakkında Anayasa'nın 83. Maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kaydedildi.

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Beş sayfadan oluşan fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunuldu. TBMM, Ümit Özdağ'ın dokunulmazlığını kaldırırsa İYİ Partili milletvekili söz konusu suçtan yargılanabilecek.
Bilindiği gibi Libya'da görevli MİT mensuplarının kimliklerinin deşifre edilmesi ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 kişi hakkında işlem yapılmıştı.

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Son dakika haberi: İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ için fezleke hazırlandı! MİT görevlilerini açığa çıkarmıştı...
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