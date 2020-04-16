Türkiye Kovid-19 çalışmaları için bilimsel portal kurdu

Yunus Emre Enstitüsü, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürüttüğü Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği (TABİP) kapsamında COVID-19'un çaresini bulmak için çalışan tüm paydaşların; en güncel bilimsel çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri en güvenilir kaynaklardan takip edebilmesini sağlamak amacıyla kurduğu bilimsel platformu covid19.tabipacademy.com adresi üzerinden kullanıma açtı.

"Covid-19 Hub" adlı site onlarca konu başlığı altında yüzlerce makale ve analizi ücretsiz olarak herkesin kullanımına sunuluyor.

Yunus Emre Enstitüsü, koronavirüse karşı yürütülen bilimsel ve teknolojik mücadeleye bu kapsamlı platformla katkı sunuyor. En güncel gelişmeleri, verileri ve bulguları ana kaynaklardan derleyerek yüzbinlerce hastanın hayatını kurtarmak ve virüsün yayılmasını durdurmak için zamanla yarışan bilim insanları, doktorlar, medikal malzeme üreticileri ve ilgili tüm paydaşların erişimine sunuyor ve koronavirüse karşı yürütülen bilimsel ve teknolojik mücadeleye hız katıyor.

En ufak zaman kaybına bile tahammülümüzün olmadığı şu dönemde, öncelikli olarak Türkiye'den iyi örnekler ve gelişmeleri, aynı zamanda Yunus Emre Enstitülerinin dünya çapındaki ağını kullanarak Japonya'dan Güney Kore'ye Almanya'dan ABD'ye kadar her ülkedeki iyi uygulamaları insanlığın hizmetine sundu.

Tüm dünyayı aynı şekilde etkileyen koronavirüse karşı yürütülen mücadeleye herkesin katkısı çok önemli diyen enstitü, bu siteyi daha da geliştirerek zamana karşı yürütülen bu mücadeleye destek vermek isteyen herkesin görüş, öneri ve katkılarını bekliyor.