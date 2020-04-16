YÖK Başkanı'ndan son dakika açıklaması...

YÖK Başkanı Yekta Saraç flaş açıklamalarda bulundu. Saraç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Meclisimizden geçen yükseköğretimle ilgili maddeler, sistemin gittikçe daha sağlam bir zemine oturduğunun göstergesi.

Açıköğretim fakültelerinin gelir fazlalarının belli kısmı ile artık daha fazla öğrencimize öncelikli alanlarda doktora bursu vereceğiz.

Vakıf üniversitelerinde ücretsiz okuyan öğrenci sayısı, geçen seneye göre yaklaşık 10 bin artacak.

Vakıf üniversitelerinde çalışan 23 bini aşkın öğretim elemanına ödenen ücret, devlet üniversitelerindeki emsallerinden düşük olmayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, "Gönüllülük Çalışmaları" üniversitelerde seçmeli ders olacak.

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