Asker olmayı seçti şehadete erişti

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, önceki gün bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan şehit oldu. Şehidin naaşı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından dualarla memleketi Manisa'ya uğurlandı. Bekar olan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, buradan da karayoluyla Soma Atatürk Mahallesi, Sezer Sokak'taki baba evine götürüldü. Durhan'ın cenazesi evin önüne geldiğinde imam olan babası Halil Durhan, annesi Hatice Durhan ve kız kardeşi Esra Durhan gözyaşlarına tutamadı. Şehidin babası, annesi ve kız kardeşi tabuta sarılıp, ağladı. Cenaze töreninde koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralı uygulandı. Şehidin cenaze namazını ise babası Halil Durhan kıldırdı. Şehit Durhan'ın naaşı namazın ardından toprağa verildiŞehit Durhan'ın Bursa Uludağ Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği bölümünden mezun olduğu ve Soma Devlet Hastanesi'nde görev yaparken çok sevdiği askerlik mesleğine kavuşmak için 2017'de istifa ederek TSK'ya katıldığı ortaya çıktı. Şehit Durhan'ın Foça'da bulunan Deniz Amfibi Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli olduğu timle birlikte bir süredir Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Görev Grup Komutanlığı emrinde çalıştığı ve buradaki görev süresinin dolmasına rağmen gönüllü olarak orada kaldığı öğrenildi. Durhan'ın yakınlarına sürekli, "Bu güzel topraklardan son hain temizleninceye kadar hep bu coğrafyada görev yapmak istiyorum" dediği belirtildi. Şehidin kuzeni Fehmi Durhan "Tertemiz bir delikanlıydı. Sağlık personeli görevini bırakıp çok sevdiği asker olmayı seçti. Şehadeti her zaman istemişti. Çok istediği şehitlik makamına erişti" dedi.