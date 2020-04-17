Cumhuriyet Gazetesi, şimdi de Fahrettin Altun’un komşusu sanatçı Şükriye Tutkun'u hedef aldı ve hakaret etti!

Cumhuriyet Gazetesi'nin; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un, Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye kaçak yapılar yaptırdığına yönelik haberinin asılsız ve gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkması kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Sanatçı Şükriye Tutkun, Cumhuriyet'in iftiraları hakkında konuştu | Video



ŞİMDİ DE SANATÇI ŞÜKRİYE TUTKUN'U HEDEF ALDILAR!

Cumhuriyet Gazetesi; Fahrettin Altun'un komşusu sanatçı Şükriye Tutkun'un, "Burası gerçekten daha önce mezbelelikti, mezbelelik demeye bile bin şahit ister. Fahrettin beyin suçu herkesin içinde bir mahallede oturmak istemesi mi?" şeklindeki açıklamasından rahatsız oldu ve Şükriye Tutkun'u hedef aldı.





Cumhuriyet Gazetesi, Şükriye Tutkun'un kaçak yapıyı savunduğu iddia etti ve Tutkun'a "Sümüklerin efendisi" ifadelerini kullanarak hakaret etti.



"TÜRK MİLLETİ, İŞKEMBEYİ BİLE TERBİYE ETTI AMA BU TAYFA TERBIYE OLMUYOR..."

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz, Cumhuriyet Gazetesi'nin Şükriye Tutkun'u hedef alan haberini eleştirdi ve "Türk milleti, işkembeyi bile terbiye etti ama bu tayfa terbiye olmuyor... Bu mevkutede yazanlar ve bu mevkuteyi okuyanlar utansın..." dedi.



"HEDEF GÖSTEREN CUMHURİYET GAZETESI ÇÜNKÜ ŞÜKRİYE TUTKUN OYUNLARINI BOZDU"

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı da; şimdi de Şükriye Tutkun'a yönelik bir linç kampanyası düzenlediğini hatırlatarak, "Hedef gösteren ise Cumhuriyet Gazetesi. Çünkü... Şükriye Hanım gördüklerini, yaşadıklarını ve doğruları anlattı. Oyunlarını bozdu. Fahrettin Altun'a sürmek istedikleri karalar kendi yüzlerine bulaştı" ifadelerini kullandı.



"BUNLAR NASIL BIR FAŞİST GÜRUHTUR Kİ, GERÇEKLERİ SÖYLEYEN SANATÇIYI LİNÇ EDİYORLAR"

Oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan da, Cumhuriyet Gazetesi eleştirdi ve "Şimdi de Şükriye'ye sardılar. Bunlar nasıl bir faşist güruhtur ki, komşusu hakkında gerçekleri söyleyen Şükriye Tutkun gibi değerli bir sanatçıyı linç ediyorlar" dedi.



CUMHURİYET'IN AŞAĞILIK MANŞETİ

Gazeteci-Yazar İdris Kardaş ise, "Ve bugün. Komşusuna yapılan haksızlığa karşı sesini yükselten, bir yalanı düzeltmek isteyen, işin gerçeğini ortaya koyan bir sanatçıya, Şükriye Tutkun'a yönelik Cumhuriyet'in aşağılık bir diğer manşeti: Sümüklerin efendisi" ifadelerini kullandı.



COŞKUN: ŞÜKRİYE TUTKUN GİBİ KOMŞUN OLSUN

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun, "Şükriye Tutkun gibi komşun olsun" başlıklı yazısında; şu ifadeleri kullandı:

"İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la ilgili olarak "Boğaziçi öngörünüm bölgesinde bulunan Kuzguncuk'taki vakıf arazisini kaçak yapılaşmaya açtığı ortaya çıktı" diye bir iddia ortaya atıldı.

Sanatçı Şükriye Tutkun, işte tam bu iddia gündemdeyken...

"Ben komşusuyum" diyerek sosyal medyadan açıklama yaptı.

"Yok öyle bir şey" dedi. "Vakıf arazisi denilen yer mezbeleydi, bütün mahalle şikâyetçiydi, temizlendi" dedi. "Yapılaşma denilen şey minik bir çardaktan ibaret" dedi. "Halkın içinde yaşıyorlar, çocuklarını devlet okullarına gönderiyorlar" dedi. Başka bir komşu kadın ise... "Kedi-köpek seviyorlar... Gayet mütevazı bir evde oturuyorlar... Benim evim onların evinin yanında malikâne" dedi.

Ev dediğin gerçekten hiç mühim değil. Mühim olan komşudur komşuuu! Allah hepimize böyle komşular nasip etsin."



TUTKUN: "SİZE DE YAPARLAR ŞİMDİ ORTAYA KARIŞIK BİR İNCE SALDIRI OPERASYONU"

Şükriye Tutkun da; yazısından dolayı Ahmet Hakan Coşkun'a teşekkür etti ve "Sizler gibi tarafsız gazetecileri çok özlüyoruz. Lakin size de yaparlar şimdi ortaya karışık bir ince saldırı operasyonu. Çok mutlu oldum, anlaşılabilmek ne güzel. Sizi de Kuzguncuk'lu yapalım diycem ama tadımız da kalmadı ki" ifadelerini kullandı.



TUTKUN: "FAHRETTİN BEYIN SUÇU HERKESİN İÇİNDE BIR MAHALLEDE OTURMAK İSTEMESİ Mİ?"

Ses sanatçısı Şükriye Tutkun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun hakkında çıkan iddialarla ilgili, "Burası gerçekten daha önce mezbelelikti, mezbelelik demeye bile bin şahit ister. Fahrettin beyin suçu herkesin içinde bir mahallede oturmak istemesi mi?" ifadelerini kullanmıştı.



Ses sanatçısı Şükriye Tutkun sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile komşusu İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a destek verdi.



Şükriye Tutkun, Fahrettin Altun'un İstanbul Kuzguncuk'ta vakıf arazisi üzerinde peyzaj çalışması yaptığı iddialarını eleştirerek, şunları söyledi:

"Burası gerçekten daha önce mezbelelikti (çöplük), mezbelelik demeye bile bin şahit ister. Çünkü burda kendim de yalnız yaşıyorum. Bugün baktım Twitter'dan bir sürü haberler, beni arıyorlar gazeteciler falan. Fahrettin beyin oturduğu yer olarak trilyonluk, artık rakamlarını da bilemiyorum, bir villa koymuşlar deniz kenarında, yalı pardon. Gerçekten de 50 metrekare oturumlu, 3 katlı. Çünkü burdaki evler hep eski Rum evleri, daha büyük olamaz. Fahrettin bey şunu yapıyor bunu yapıyor dedikleri adamın çocuğu devletin okuluna gidiyor. Ben görüyorum burda, çocuklarıyla selamlaşıyoruz, kendi çöpünü kendileri atıyorlar. Böyle bir hayatı seçmiş adam, daha ne istiyorsunuz ki. Fahrettin beyin suçu herkesin içinde bir mahallede oturmak istemek mi?"