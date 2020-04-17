Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun sosyal medyadaki iftiralara cevap verdi

TÜRGEV Başkanı sosyal medyadaki iftiralara cevap verdi

Başını 'li vekillerin çektiği çevrelerce asılsız iddialar gerekçe gösterilerek hedef haline getirilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı , iftiralara sert cevap verdi. İletişim Başkanı 'un eşi Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Fatmanur Altun, hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "TÜRGEV, KADEM ve Türk Hava Yollları'ndan tek kuruş almıyorum. Sadece hocalık maaşım var" diyerek itibar suikasti peşinde koşanları vicdanlara havale ettiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 17.4.2020 08:09 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 08:20 ABONE OL
TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun sosyal medyadaki iftiralara cevap verdi

Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Fatmanur Altun hakkında CHP'li vekillerin de aralarında olduğu bir kesim tarafından asılsız iddialar ortaya atılmıştı. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, şahsına ilişkin sosyal medyada yer tutan iftiralara cevap verdi.

"İNSANLAR CAN DERDİNDEYKEN..."

Altun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

""Yalı" yalanı ellerinde patlayınca kokuşmuş eski yalanlarını piyasaya sürenlere: TÜRGEV, KADEM, ve Türk Hava Yolları'ndan tek kuruş almıyorum! Sadece hocalık maaşım var. İnsanlar can derdindeyken itibar suikasti peşinde koşanları vicdanlara havale ediyorum."

iŞTE O SKANDAL PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI!

ABD’de rekor kayıp

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun sosyal medyadaki iftiralara cevap verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA