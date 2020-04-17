TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun sosyal medyadaki iftiralara cevap verdi

Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Fatmanur Altun hakkında CHP'li vekillerin de aralarında olduğu bir kesim tarafından asılsız iddialar ortaya atılmıştı. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, şahsına ilişkin sosyal medyada yer tutan iftiralara cevap verdi.

"İNSANLAR CAN DERDİNDEYKEN..."

Altun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

""Yalı" yalanı ellerinde patlayınca kokuşmuş eski yalanlarını piyasaya sürenlere: TÜRGEV, KADEM, ve Türk Hava Yolları'ndan tek kuruş almıyorum! Sadece hocalık maaşım var. İnsanlar can derdindeyken itibar suikasti peşinde koşanları vicdanlara havale ediyorum."

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