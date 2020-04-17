İstanbul Çekmeköy İlçesi'nde kronik rahatsızlığından dolayı dışarı çıkamayan bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek olmak istedi. Bunun için mahalle muhtarı aracılığıyla Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri haberdar edildi.



Evden çıkamayan kronik hasta, Çekmeköy polisinin yardımıyla bağış yaptı | Video

600 LİRA ELDEN ALINDI, BANKA DEKONT GERİ GÖTÜRÜLDÜ

Yardımda bulunmak isteyen vatandaşın evine saat 15.00 sularında giden polisler, 600 liralık bağışı elden teslim aldı. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri banka hesabına bağış edilen parayı yatırdıktan sonra sonra dekontu vatandaşa geri götürdü. Polisler, bağışından dolayı kendisine teşekkür etti.