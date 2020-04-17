Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Prof. Mehmet Ceyhan 17 Nisan Cuma gününe ait koronavirüs vaka sayılarının ne anlama geldiğini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Ceyhan, "Günlük vaka artış sayılarını günlük olarak değerlendirmemeliyiz, bloklar halinde değerlendirmeliyiz. Her günün rakamından bir anlam çıkarmamalıyız. Ama şunun söylemek mümkün günlük artışlarda bir yere oturma var ama buna plato demek ya da salgının artık sonuna yaklaşıyoruz gibi yakıştırmada bulunmak yanlış olur. Pek şimdiye kadar kimse bundan bahsetmedi. Biz bir salgının artık azalmaya başladığına şöyle bir anda karar veririz günlük iyileşen hasta sayısı, günlük yeni vaka sayının üzerine çıktığı zaman 'salgın kontrol altına alındı azalıyor' deriz. Şu anda buna uzağız. Ama tedbirleri çok iyi uygulamaya devam edersek, sabırsızlanıp hemen dışarı çıkmaya kalkmazsak buraya doğruda gideceğiz. Dikkat ederseniz vaka sayısı sabit bir seyir seyretmeye başlarken, günlük iyileşen vaka sayısında bir artış var. Bu bi yere gelecek birbirini kesecek ve daha sonra iyileşen vaka sayısı artmaya devam edecek. Bu oluncaya kadar hemen bu iş halloldu, bitiyor bu iş diye düşünmemek lazım." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs vaka sayılarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi | Video

TÜRKİYE'DE VAKALARIN ORTALAMA YAŞI 50'NİN ALTINDA...

65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağının vefat sayılarına olumlu şekilde yansıdığını söyleyen Ceyhan, "Hepimiz biliyoruz ki vaka sayılarınızın ortalama yaşı ne kadar yüksekse o kadar ölüm oranınız yüksek oluyor ama vaka yaşlarınızın ortalaması düşükse ölüm oranı o kadar düşük oluyor. Bu beklenen bir şey... Almanya'nın vaka sayılarının ortala yaşı 49 ama ölüm oranları en yüksek seyreden iki ülkenin Fransa'nın ki 62,5 İtalya'nın ki ise 62... Yani onlar yaşlılarını iyi koruyamadıkları için ölüm oranları yükseldi. Bir başka faktörde bu insanların yoğun bakımda yatacak yer bulamamasıydı. Bizde vaka sayısının ortalama yaşı 50'nin altında gibi duruyor." dedi.

YAŞLI GRUBU KORUMAK ÇOK ETKİLİ OLDU

Uygulanan tedavi yöntemleri ve kullanılan ilaçlar hakkında da konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Ben bir bilim adamı olarak tedavilerler ilgili alınan sonuçların istatistiksel değerlendirmesini bekliyorum. Çünkü biliyorsunuz bunların hepsini denemek için başladık ve faydalı gördükçe devam ettik. Bunlar yayınlandıktan sonra onunla ilgili daha net yorumlar yapılabilir. Özellikle yaşlı grubu korumak bu işte çok etkili oldu. Yoğun bakım ve hastane yatak kapasitelerinin zorlanmaması, personel sayısına göre vaka sayısının çok fazla artmaması bu kişilere verilen hizmetin kalitesini de arttırmıştır." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE GİDERSE İŞLER İYİ GİDİYOR EĞER BOZARSAK..."

Türkiye'de ne zaman pik noktasını göreceği sorusuna açıklanan son veriler sonrası yanıt veren Ceyhan, "Böyle giderse işler iyi gidiyor. Eğer bozarsak işler kötü gidecektir hiç kimsenin şüphesi olmasın! Henüz 47 ilin vaka sayısı 100'ün altında bu iller orada bir tedbirsizlikle vaka artışı yaşayabilir. Bu da Türkiye'nin vaka sayına etkili olabilir o yüzden çok dikkatli olmalıyız. Bugünlerde vaka sayılarındaki artışlar, sabit kalmalar azalmalar İstanbulla ilgili... Çünkü İstanbul çok yoğun yaşıyor bunu ve muhtemelen bu İstanbul'da kontrol altına alınacak. Tarih vermek gerekirse 2 hafta içerisinde benim söylediğim gibi kesişme yaşanabilir ve ondan sonra rakamlar yakın gidebilir sonra da azalmaya geçebilir. Ama halkın esas sorduğu sorunun cevabı çok zor. 'Ben ne zaman eski hayatıma dönerim? Ne zaman düğünümü yapabilirim? Yazın tatile gidebilecek miyim?' sorularını soruyor. Bunlar tek başına salgının bitmesiyle de ilgili değil. Bir kısım tedbirler daha erken kaldırılacak. Bir kısım tedbirler bir süre devam ettirilecek. Çünkü 'salgın bitti tamam her şey eskisi gibi oldu diyemezsiniz' o zaman yeniden ikinci bir dalga yaşama riski var! O yüzden bunlar o zaman konuşulabilecek tartışabilecek konular" dedi.