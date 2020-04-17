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Son dakika: İletişim Başkanı Altun paylaştı! İşte 'nin corona virüsle mücadelesi

corona virüse karşı ilk günden itibaren tedbirlerini almaya devam ediyor. Başkan liderliğinde başlatılan bu mücadele devletin her kurumuyla devam ediyor. İletişim Başkanı da hesabından bir paylaşım yaparak alınan tedbirlere vurgu yaptı. Altun paylaşımında: 'Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızı Koronavirüs tehlikesinden koruyabilmek için ülkemize getirmeye devam ediyoruz. Devletimizin tüm kurumları süreci şeffaf bir şekilde yürüterek salgınla mücadelede en ön safta milletimize hizmet ediyor.' ifaderini kullandı

Giriş Tarihi: 18.4.2020 00:42 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 00:49 ABONE OL
Son dakika: İletişim Başkanı Altun paylaştı! İşte Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi

Türkiye corona virüse karşı ilk günden itibaren tedbirlerini almaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan bu mücadele devletin her kurumuyla devam ediyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak alınan tedbirlere vurgu yaptı. Altun paylaşımında: 'Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızı Koronavirüs tehlikesinden koruyabilmek için ülkemize getirmeye devam ediyoruz. Devletimizin tüm kurumları süreci şeffaf bir şekilde yürüterek salgınla mücadelede en ön safta milletimize hizmet ediyor.' ifaderini kullandı.

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Son dakika: İletişim Başkanı Altun paylaştı! İşte Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi
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