Son dakika: İletişim Başkanı Altun paylaştı! İşte Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi

Türkiye corona virüse karşı ilk günden itibaren tedbirlerini almaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan bu mücadele devletin her kurumuyla devam ediyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak alınan tedbirlere vurgu yaptı. Altun paylaşımında: 'Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızı Koronavirüs tehlikesinden koruyabilmek için ülkemize getirmeye devam ediyoruz. Devletimizin tüm kurumları süreci şeffaf bir şekilde yürüterek salgınla mücadelede en ön safta milletimize hizmet ediyor.' ifaderini kullandı.

İşte sadece 17 Nisan'da alınan önlemler