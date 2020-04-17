Terhis tarihi uzatılan askerler ne zaman terhis olacak? Kasım ve Aralık 2019 celbi ne zaman terhis olacak?

Resmi Gazete'de yayınlanan son dakika bilgisine göre 1 Kasım 2019 - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmetlerinin bir ay uzatılmasına karar verildi. Askerlik süresi ve terhislerin uzatılmasından sonra terhis tarihi uzatılan askerlerin ne zaman terhis olacakları hakkında araştırmalar sürüyor. Normalde terhis olması gereken askerler 1 ay sonunda terhis olacaklar.

İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN ASKERLİK SÜRESİ KARARI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karara göre askerlerin terhis süreleri 1 ay uzadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 1 Kasım 2019 -1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresinin 1 ay uzatılmasına 7179 sayılı Asker alma Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verildi.

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