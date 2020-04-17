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uzatılan ? Kasım ve Aralık 2019 celbi ne zaman terhis olacak?

Hem Türkiye hem de dünya genelinde corona virüsle ilgili önlemler her geçen gün artarken askerlikle ilgili son dakika gelişmeleri de yaşanıyor. Askerlik süresi ve terhisler uzatıldı mı? Bu soru da herkesin araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor. Bugün 'de yer alan bilgiye göre Kasım ve Aralık 2019 celbi de uzatıldı. Bu bilgilere göre 66 bin er ve erbaşın askerlik süreleri uzatıldı. Terhisi uzatılan ? İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 17.4.2020 11:50 ABONE OL
Terhis tarihi uzatılan askerler ne zaman terhis olacak? Kasım ve Aralık 2019 celbi ne zaman terhis olacak?

Resmi Gazete'de yayınlanan son dakika bilgisine göre 1 Kasım 2019 - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmetlerinin bir ay uzatılmasına karar verildi. Askerlik süresi ve terhislerin uzatılmasından sonra terhis tarihi uzatılan askerlerin ne zaman terhis olacakları hakkında araştırmalar sürüyor. Normalde terhis olması gereken askerler 1 ay sonunda terhis olacaklar.

İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN ASKERLİK SÜRESİ KARARI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karara göre askerlerin terhis süreleri 1 ay uzadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 1 Kasım 2019 -1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresinin 1 ay uzatılmasına 7179 sayılı Asker alma Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verildi.

Son dakika: Bakan Akar açıkladı! Askerlik süresi bir ay uzadı! Celp ve terhisler bir ay ertelendi! | Video

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Terhis tarihi uzatılan askerler ne zaman terhis olacak? Kasım ve Aralık 2019 celbi ne zaman terhis olacak?
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