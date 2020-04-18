Son Dakika Haberi: Bakan Fahrettin Koca Türkiye'deki coronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın son dakika paylaşımına göre bugün Türkiye'de 3783 vaka tespit edildi, 121 kişi hayatını kaybetti.

"ŞİFA BULAN HASTA SAYIMIZ 10.000'İN ÜZERİNE ÇIKTI"

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." dedi.

"KENDİ ALGORİTMAMIZI OLUŞTURARAK ERKEN İLAÇ TEDAVİSİ İLE BAŞARI ALDIK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. İlaç tedavisi sayesinde başarı elde edildiğini söyleyen Bakan Koca, "Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalara erkenden ilaç tedavisine başladık. Sosyal güvencesine bakmadan vakalarımızda tüm hastalarımıza bu işlemleri uyguladık. Erken başlanan tedavinin etkisini somut olarak gördük.

"ERKEN İLAÇ TEDAVİSİ ZATÜRREYE DÖNME, ENTÜBE OLMA ORANLARIMIZI DÜŞÜRDÜ"

Vakalara erken müdahale stratejimizin bir yönü bu idi. Erkenden ilaç tedavisine başlamamız sayesinde zatüreye dönme, yoğun bakım ve entübasyon oranlarımız düşmüştür." dedi.