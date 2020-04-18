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: Türkiye'deki coronavirüs vaka sayısını açıkladı

: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Nisan tarihine ait Türkiye'deki son coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaşımına göre bugün 40.520 test yapıldı ve 3783 yeni vaka tespit edildi. Bugün 121 kişi ise hayatını kaybetti. bugün 1822 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı ve toplamda 10.453 kişi iyileşmiş oldu.

Giriş Tarihi: 18.4.2020 18:38 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 20:01 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Bakan Fahrettin Koca Türkiye'deki coronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın son dakika paylaşımına göre bugün Türkiye'de 3783 vaka tespit edildi, 121 kişi hayatını kaybetti.

"ŞİFA BULAN HASTA SAYIMIZ 10.000'İN ÜZERİNE ÇIKTI"

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." dedi.

"KENDİ ALGORİTMAMIZI OLUŞTURARAK ERKEN İLAÇ TEDAVİSİ İLE BAŞARI ALDIK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. İlaç tedavisi sayesinde başarı elde edildiğini söyleyen Bakan Koca, "Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalara erkenden ilaç tedavisine başladık. Sosyal güvencesine bakmadan vakalarımızda tüm hastalarımıza bu işlemleri uyguladık. Erken başlanan tedavinin etkisini somut olarak gördük.

"ERKEN İLAÇ TEDAVİSİ ZATÜRREYE DÖNME, ENTÜBE OLMA ORANLARIMIZI DÜŞÜRDÜ"

Vakalara erken müdahale stratejimizin bir yönü bu idi. Erkenden ilaç tedavisine başlamamız sayesinde zatüreye dönme, yoğun bakım ve entübasyon oranlarımız düşmüştür." dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Entübe ve zatürreye dönüşte hız azaldı, Coronavirüsü artık iyi tanıyoruz

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