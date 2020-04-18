Suç makinesi hırsızlık yaparken yakalandı! 7 ayrı suç kaydı çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe'de bulunan bir iş yerinde şüpheli şahısların gezdiği bilgisi alması üzerine harekete geçti. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından söz konusu iş yerinde yapılan incelemeler sırasında şüpheli bir şahsın elinde diz üstü bilgisayarı fırlatıp kaçması üzerine uzun süre kovalamaca yaşandı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Yapılan saha çalışması sonucu şüpheli Mehmet P. (26) isimli şahıs bir binanın odunluğunda üstü çamurlu ve ayakkabısız bir şekilde yakalanarak karakola götürüldü. Şüphelinin alınan ifadesinde bilgisayarı söz konusu işyerinden çaldığı ve polis ekiplerini görünce de atarak kaçtığını anlattı. Genç adamın yapılan sorgulamasında: 1 kez "Kasten Yaralama", 2 kez "İşyerinden Hırsızlık", 2 kez "İkametten Hırsızlık" ve 2 kez de "Hırsızlık" suçlarından toplam da 7 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli Mehmet P. Emniyette verdiği ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, çalınan diz üstü bilgisayar iş yeri sahibine kolluk güçleri tarafından teslim edildi.





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