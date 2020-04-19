CHP'li İmamoğlu çabuk çark etti! O ifadeyi 'sehven' kullanmış

CHP'li Ekrem İmamoğlu bugün öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada, bu hafta sonunda 500 bin asfalt çalışması yapıldığını belirtmişti. İmamoğlu'nun şaşkınlığa sebep olan açıklaması şöyleydi:

"İş güvenliğini ve sağlık önlemlerini alarak hafta sonu İstanbul'da 500 bin ton asfalt çalışmasıyla önemli tüm yolların bakım ve onarımını gerçekleştirdik."





Açıklama ardından sosyal medyada konu alaya sebep oldu. İBB'nin eaporları ile bu rakamın örtüşmediği kaydedildi. AK Parti İBB Meclis üyesi Mücahit Birinci bu açıklamanın doğru olamayacağını, 500 bin ton asfalt için 20 bin kamyon gerekli olduğunu vurguladı ve "Kale boş değil, ona göre şut çekin" dedi.

İmamoğlu ise gelen tepkiler sonrasında "500 bin ton asfalt" ifadesini sehven kullandığını ve bu hafta sonu sadece 5 bin ton asfalt serdiklerini açıkladı.

İmamoğlu'nun, düzeltme açıklamasını 5 saat sonra yapması dikkat çekti.

AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya, " Sehven İstsnbul Büyükşehir Belediye Başkanı"diye eleştiride bulundu.

TEVFİK GÖKSU: BUNUN ADI YALAN RÜZGARI!

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına ilişkin şunları söyledi; "Yalan Rüzgarı devam ediyor İBB'nin 1 yıllık asfaltı ortalama 2,5milyon/Ton İBB Başkanı "2 günde 500bin ton" yani 1 yıllık asfaltın 1/5'ini attığını söylüyor. En iyi günde bile 25bin/Ton asfalt atılırken, daha hastane yolunu yapmayan İBB Başkanı yalan rüzgarına devam ediyor"

TUNCER: "ÜMRANİYE'DE BULUNAN ASFALT FABRİKASI AYLARDIR ÇALIŞMIYOR?"



Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer de, Ekrem İmamoğlu'nun çuvalladığını söyledi.



Tuncer, "Ekrem İmamoğlu yine çuvalladın. '500.000 ton asfalt seriyoruz' diyorsun. Ümraniye ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait asfalt fabrikası (İSFALT) aylardır çalışmıyor? Bakın çalışıyorum algısı oluşturmak için yapmadığın işleri yapılmış gibi gösterme..." dedi.

BİRİNCİ: "BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİNİN YOLLARINI NEDEN YAPMADIN"



Beylikdüzü Belediyesi Eski AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci de; "İmkansızı düşünün, 1.5 günde 500.000 ton asfaltlama kabiliyetin vardı da, Başakşehir Şehir Hastanesinin yollarını neden yapmadın diye sorarlar adama. Hiç olmazsa asfaltını dökeydin" ifadelerini kullandı.

ÖZONAY: "60 BİN KAMYON EDER... BU KADAR KAMYON İSTANBUL'A NE ZAMAN GİRDİ?"



Nejat Özonay da; Ekrem İmamoğlu'nun, hafta sonu İstanbul'da 500 bin ton asfalt döküldüğünü iddia ettiğini hatırlatarak, "500 bin ton yaklaşık 1,200,000 m3 ve 60,000 kamyon eder... Bu kadar kamyon İstanbul'a ne zaman girdi, ne zaman döküldü? Bu asfalt 500,000 metre yol eder:) Kilodur o başkan:)" dedi.