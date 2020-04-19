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New York'tan dehşete düşüren görüntüler! Cesetler soğutuculu tırlara yükleniyor

Dünyanın salgın merkezi haline gelen New York’tan insanları dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bini geçtiği New York’tan gelen son görüntülerde cesetler soğutuculu kamyonlara yüklenerek toplu mezarlara götürülüyor. Bronx’ta büyük bir devlet hastanesinde çekilmiş bu görüntüler, ’deki ile kıyaslayınca sağlık sistemimizin ’nin ne kadar ilerisinde olduğu bir kez daha gözler önüne seriyor. ABD’de yaşayan Türkler, New York’taki pandemi hastanelerinin kapasitelerinin Türkiye’deki hastanelerle kıyaslanmayacak kadar düşük olduğunu belirterek sağlık sisteminin yetersiz olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye’de tek bir hastanın sağlığına kavuşması içen canla başla mücadele edilirken, New York’tan dünyaya yayılan bu görüntüler ABD’de sağlık sisteminin tamamen iflas ettiğinin kanıtı olarak yorumlandı.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 22:41 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 23:22 ABONE OL
New York'tan dehşete düşüren görüntüler! Cesetler soğutuculu tırlara yükleniyor

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı saran Koronavirüs salgınının ardından en önemli hasarı Avrupa ülkeleri ve ABD aldı. Amerika'da günlük vefat sayıları 3 binleri aşarken sağlık sistemi de felç oldu. Vefat edenlerin cesetleri birçok yerde ortada kalırken, sayılı hastanelerde ise soğuk hava depoları ve TIR'lar Koronavirüsten ölenleri saklamak ve toplu mezarlara taşımak için kullanılıyor.

Sağlıkta büyük hamleler yapan Türkiye, küresel Koronavirüs salgınındaki mücadelesiyle de tüm dünyaya örnek oldu. Avrupa ve Amerika'dan gelen görüntüler, ülkemizdeki sıradan hastanelerin bile çok daha başarılı hizmetler verdiğini ortaya koyuyor.

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SOĞUTUCU TIRLARLA TOPLU MEZARLARA

ABD'nin en büyük hastanelerinden birisi olan Ny BronxHospital'dan gelen görüntüler, koronavirüs salgını sonrasında burada yaşananların bir kısmını gözler önüne serdi. Ölüleri koyacak yer bulamayan hastane yetkilileri, cesetleri saklamak için soğuk hava depoları ve TIR'ları kullanmaya başladı.

Türkiye'de sıradan bir devlet hastanesinde bile böyle bir manzara ile karşılaşmak mümkün değil. Her türlü önlemi erkenden alarak salgın hastalıkla mücadelede büyük başarı kazanan Türkiye, tüm dünyayı kıskandırıyor.

Hizmete alınan ve pek yakında alınacak yeni şehir hastaneleri, Türkiye'nin sağlık alanındaki hamlelerinin yeni simgeleri olacak.

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New York'tan dehşete düşüren görüntüler! Cesetler soğutuculu tırlara yükleniyor
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