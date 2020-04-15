Coronavirüsü salgınında turizm merkezlerinde hastane atağı!

Türkiye'de coronavirüsü salgını sonrası hastanelerin önemi, kapasiteleri, büyüklüğü ve pandemi konusundaki durumu tartışıldı. Özellikle Şehir Hastaneleri'nin işlevi koronavirüsü salgını esnasında da takdir edildi.

Türkiye turizminin göz bebeği olan Muğla'nın iki ilçesi Bodrum ve Milas'ta iki büyük çaplı hastane yapılıyor. İlçelerde büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan hastanelerden Milas Devlet Hastanesi bir ay sonra açılacak.

Bu müjdeyi AK Parti Milletvekili Yavuz Demir duyurdu. Ayrıca Muğla'nın ilçesi olan Bodrum'da da hastanenin inşaatı yükseliyor.

TURİZMİN MERKEZİNDE BİR AY SONRA HASTANE HAZIR

AK Partili Milletvekili Demir, sosyal medyada duyurduğu müjdeli açıklamada ""Milas'a müjde… Yeni Milas Devlet Hastanemiz yaklaşık bir ay içinde faaliyete alınıyor" dedi.

Hastane hakkında bilgileri de paylaşan Demir, "14 bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek yeni hastanemizde 41 adet tek kişilik oda 71 adet çift kişilik odada toplam 183 servis yatağı kapasitesi mevcuttur. 13 yataklı II. Seviye yoğun bakim, sekiz yataklı I. Seviye yoğun bakim, 10 kuvözlü, I. Seviye yeni doğan yoğun bakim olmak üzere 21 erişkin, 10 yeni doğan toplam 31 yataklı yoğun bakim kapasitesine sahip olacaktır" diye anlattı.

BAŞKAN ERDOĞAN VE SAĞLIK BAKANI KOCA'YA ŞÜKRAN SUNDU

Muğla'nın ilçesinde yapımı devam eden hastane hakkında AK Partili Demir sözlerine şöyle devam etti: "Dört genel ameliyathane bir kadın doğum ameliyat salonu, bir günübirlik ameliyat salonu olmak üzere altı ameliyat salonu kapasitesi bulunmaktadır. Toplam 32 poliklinik odası mevcuttur. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum."