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İmamoğlu imkansızı iddia etti, yıkıldı!

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da hafta sonu 500 bin ton asfalt döküldüğünü iddia etti adeta yıkıldı. Şehir hastanesinin yollarını bile 'Bütçe yok' diyerek yapmayan İBB Başkanı İmamoğlu teknik olarak imkansız olan bir icraatı gerçekleştirdiğini iddia edince bakın neler oldu.

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Giriş Tarihi: 19.4.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 17:54 ABONE OL
İmamoğlu imkansızı iddia etti, sosyal medya yıkıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı paylaşımda "İş güvenliğini ve sağlık önlemlerini alarak hafta sonu İstanbul'da 500 bin ton asfalt çalışmasıyla önemli tüm yolların bakım ve onarımını gerçekleştirdik" dedi. İmamoğlu'nun bu paylaşımında belirttiği rakamlardaki gariplik dikkatli gözlerden kaçmadı ve İBB Başkanı sosyal medyada alay konusu oldu.

TEVFİK GÖKSU: BUNUN ADI YALAN RÜZGARI!

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına ilişkin şunları söyledi; "Yalan Rüzgarı devam ediyor İBB'nin 1 yıllık asfaltı ortalama 2,5milyon/Ton İBB Başkanı "2 günde 500bin ton" yani 1 yıllık asfaltın 1/5'ini attığını söylüyor. En iyi günde bile 25bin/Ton asfalt atılırken, daha hastane yolunu yapmayan İBB Başkanı yalan rüzgarına devam ediyor"

Başkan Göksu, ayrıca İBB'nin geçmiş yıllarda bulunduğu asfalt çalışma faaliyet raporunu da paylaştı.

İşte İmamoğlu'na gelen tepkilerden bazıları;

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İmamoğlu imkansızı iddia etti, sosyal medya yıkıldı!
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