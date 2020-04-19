Kadın katilleri affedilmedi

Yeni infaz düzenlemesiyle 90 bin mahkum kapalı ve açık cezaevlerinden tahliye edilmesiyle birlikte sosyal medya ve bazı yayın mecralarında da dezformasyon haberler de dalga dalga yayılmaya başladı. Kamuoyunu manipule etmeye yönelik bu haberlerin büyük bir kısmının kasıtlı olarak yapıldığı anlaşıldı. İnfaz düzenlemesinden yararlanamayan Türkiye'yi sarsan olaylarda suçlu konumunda olan ve aralarında bazı isimlerin tahliye edildiği ileri sürüldü. Bu isimler arasında kadına yönelik şiddet, öldürme veya yaralamadan hüküm giyenlerle ünlü kabadayılara, dolandırıcılara kadar birçok isim yer alıyor. Kamuoyuna kışkırtmaya yönelik kasti olarak kaleme alınan yalanlardan bazıları:: Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olarak barındırılıyor. İnfaz uygulaması dışında.: Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, tasarlayarak öldürme suçundan cezası isteniyor. Hükümlü konuma geçse bile kanun kapsamı dışında olacak.: Kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldı. Hükümlü konuma geçse bile kanun kapsamı da kalacak.: Ağırlaşmış yaralama suçundan ceza verilmesi halinde infaz hükümlerinden yararlanması söz konusu değil.: Tasarlayarak öldürme suçundan tutuklu. 7242 sayılı kanunda belirtilen istisna suçlardan olduğu için hükümlü konuma geçse bile kanun kapsamı dışında.: Kurduğu Çiftlik BAnk sistemiyle milyonlarca liralı dolandırdı. Türkiye'de değil, firari konumda. Tahliye edildiği iddiası trajikomik.: Haklarında verilecek hüküm kesinleşince yararlanıp yararlanmadıklarına yargı makamları karar verecek. Dava Yargıtay'da.): Yargılama devam ediyor, tutuklu yok. ANKARA