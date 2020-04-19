Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: ındependent Türkçe erişime kapatıldı!

Son dakika: ındependent Türkçe erişime kapatıldı!

Son dakika haberi! İngiltere merkezli ve sermayeli gazetesinin Türkçe dilinde yayın yapan internet sitesi İndependet Türkçe, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), idari tedbir kararıyla erişime kapatıldı. İndependent Türkçe, Türkiye aleyhine manipülatif haberlerle karalama çalışmaları nedeniyle tepki çekiyordu.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 08:35 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 08:50 ABONE OL
Son dakika: ındependent Türkçe erişime kapatıldı!

Son dakika haberine göre Suudi sermayesiyle fonlanan ve yaptığı yayınlarla Türkiye aleyhine manipülatif çalışmalar yürüten İngiliz merkezli The Independent Türkçe Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) idari tedbir kararıyla erişime kapatıldı.

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek'in yaptığı paylaşıma göre, Independent Türkçe haber sitesine idari tedbir kararı getirildi.

ALGI OPERASYONLARI KORONAVİRÜS SÜRECİNDE DE DEVAM ETTİ

Söz konusu site Koronavirüs sürecinde de algı oluşturmaya devam etmişti. Koronavirüs salgını sürecinde de sürekli olarak algı operasyonu haberleriyle Türkiye'yi hedef alan Independent Türkçe, Milli Dayanışma Kampanyası üzerinden bile çirkin operasyonunu sürdürmüştü.

Uluslararası medya ve Türkiye’deki uzantıları; koronavirüs haberlerinde ülkemizi hedef aldı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: ındependent Türkçe erişime kapatıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA