Son dakika: ındependent Türkçe erişime kapatıldı!

Son dakika haberine göre Suudi sermayesiyle fonlanan ve yaptığı yayınlarla Türkiye aleyhine manipülatif çalışmalar yürüten İngiliz merkezli The Independent Türkçe Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) idari tedbir kararıyla erişime kapatıldı.

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek'in yaptığı paylaşıma göre, Independent Türkçe haber sitesine idari tedbir kararı getirildi.

ALGI OPERASYONLARI KORONAVİRÜS SÜRECİNDE DE DEVAM ETTİ

Söz konusu site Koronavirüs sürecinde de algı oluşturmaya devam etmişti. Koronavirüs salgını sürecinde de sürekli olarak algı operasyonu haberleriyle Türkiye'yi hedef alan Independent Türkçe, Milli Dayanışma Kampanyası üzerinden bile çirkin operasyonunu sürdürmüştü.