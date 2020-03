Uluslararası medya ve Türkiye’deki uzantıları; koronavirüs haberlerinde ülkemizi hedef aldı!

Uluslararası medya ve ajansların; koronavirüsün çıktığı yerin Çin, en yoğun görüldüğü yerin Avrupa ülkeleri, koronavirüsle en iyi mücadele eden ülkenin Türkiye olmasına rağmen koronavirüsle ilgili haberlerinde Türkiye fotoğrafları kullanması dikkat çekiyor.



KORONAVİRÜS ÖLÜMLERİNİN MERKEZİ AVRUPA ÜLKELERİ VE ÇİN ANCAK HEDEF TÜRKİYE!

Çin'de 3 bin 213, İtalya'da bin 809, İran'da 853, İspanya 297, Fransa'da 127, Güney Kore'de 75, Amerika'da 69, Birleşik Krallık'ta 35, Hollanda'da 20, İsviçre'de 14,Almanya'da 13 kişi, İsveç'te 6, Belçika'da 5, Danimarka'da 4, Norveç'te 3 ve Avusturya'da 2 kişi koronavirüsten öldü. Türkiye'de ise ölüm gerçekleşmezken, vaka sayısı sadece 18'te bulunuyor.



ULUSLARARASI MEDYADAN ALGI OPERASYONU!

Amerikan New York Times gazetesi, CNN Internatıonal Televizyonu, Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP); İngiliz BBC, İngiliz The Guardian Gazetesi; Rus Russia Today Televizyonu internet sitesi, koronavirüs haberlerinde Türkiye'yi hedef aldı.

Söz konusu gazete, televizyon, ajanslar ve internet siteleri; ABD'nin koronavirüs nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlamalarıyla ilgili haberinde kullandığı Türkiye fotoğraflarını kullandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun koronavirüse yakalandığı haberinde de ülkemizden fotoğraf kullanıldı! ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi yapacağına ilişik haberde yine Türkiye'den fotoğraf kullanıldı.

ULUSLARASI MEDYANIN TÜRKİYE'DEKİ UZANTILARI DA ÜLKEMİZİ HEDEF ALDI

Uluslararası medyanın Türkiye'deki uzantıları olan BBC Türkçe ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe internet sitesi de; Belçika'da yaşanan olayı ülkemizde yaşanmış gibi gösterdi, koronavirüs haberine Türk bayrağının önünde Asyalı fotoğraf yerleştirerek verdi.

Karar Gazetesi ve Halk TV de; uluslararası medyanın algı operasyonlarına destek verdi.



İşte o örnekler:



NEW YORK TİMES, ABD'NİN SEYAHAT KISITLAMASIYLA İLGİLİ HABERDE TÜRKİYE FOTOĞRAFI KULLANDI

New York Times gazetesi, ABD'nin koronavirüs nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlamalarıyla ilgili haberinde kullandığı Türkiye fotoğraflarını kullandı.

New York Times gazetesi; "Trump, Avrupa'dan seyahati 30 gün boyunca askıya aldı" başlıklı haberinde İstanbul'daki Kılıç Ali Paşa Camii ile Taksim Meydanı'ndan fotoğraflar paylaştı.





VARANK: KORANAVİRÜS GİBİ BU ZİHNİYETİN KARANTİNAYA ALINMASI GEREKİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından New York Times gazetesinin haberine tepki gösterdi ve "Çin'de ortaya çıkıp Avrupa'dan dünyaya yayılan bir virüs. Virüsten korunmak için Avrupa'dan uçuşu yasaklayan bir ABD. Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

New York Times gazetesi, tepkiler üzerine haberinde kullandığı Türkiye fotoğraflarını sitesinden kaldırdı.

CNN'NİN HABERİ AVUSTRALYA'YA İLİŞKİN, FOTOĞRAF İSTANBUL'DAN!

CNN Internatıonal Televizyonu'nun haberinde; Avustralya'nın Melbourne kentinde yapılacak Formula 1 Dünya Şampiyonası 2020 sezonunun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si, koronavirüs endişesiyle iptal edilmesine ilişkin haber yer aldı, haber ise İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Başakşehir-Kopenhag maçından çekilen fotoğrafla duyuruldu.



THE ASSOCİATED PRESS'İN HABERİ TRUMP'UN KORONAVİRÜS TESTİ, GÖRSEL YİNE TÜRKİYE'DEN!

Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP), Amerika Başkanı Donalp Trump'ın koronavirüs testi yaptıracağını haberleştirdi. Haberde; Trump'ub, Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun İletişim Direktörü Fábio Wajngarten'ın yakınında olduğu ve Waajngarten'in birkaç gün sonra koronavirüs testinin pozitif çıktığı yer aldı. Haberde; Türkiye'den bir fotoğraf kullanıldı.

BBC'NİN HABERİ KANADA'DAN, FOTOĞRAF TÜRKİYE'DEN!

BBC; Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun koronavirüse yakalandığı haberini yine Türkiye'den çekilen bir fotoğrafla abonelerine duyurdu. BBC; tepkilerin ardından Türkiye fotoğrafını değiştirdi.



GUARDİAN GAZETESİ'NİN; KANADA BAŞBAKANI'NIN HABERİNDE TÜRKİYE'DEN!

İngiliz The Guardian Gazetesi'nin; Kanada Başbakanı Trudeau'nun eşinin koronavirüs çıkmasına ilişkin haberinde, Türkiye'den fotoğraf kullanıldı

RUSYA TODAY DA, TÜRKİYE FOTOĞRAFI KULLANDI!

Russia Today (RT) televizyonun internet sitesi, dünyadaki spor branşlarının müsabakalarının ertelenmesiyle ilgili haber yayınladı. Haberde; "Coronavirus, 2020'de eğlenceyi öldürmek niyetinde görünüyor" ifadeleri kullanıldı. Haberde; İstanbul'da Başakşehir-Kopenhag futbol maçından fotoğraf kullanıldı.

TÜRK BAYRAĞININ ÖNÜNE ASYALI FOTOĞRAFI KULLANILDI

İngiliz BBC Türkçe'nin internet sitesinde; "Koronavirüs testi: CORID 19 hakkında bildikleriniz ne kadar doğru?" başlıklı haberde ülkemiz hedef alındı ve haberde Türk bayrağının önüne bir Asyalı fotoğraf kullanıldı. BBC Türkçe internet sitesinde; "Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler yeterli mi?" başlıklı haberde; ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısının az olduğunu ileri sürdü.

INDEPENDENT TÜRKÇE BELÇİKA'DA YAŞANAN OLAY ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRDİ!

İngiliz kaynaklı ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe internet sitesi, koronavirüs haberlerinde de algı operasyonunda bulundu.

Independent Türkçe, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, "Eline tükürüp metrodaki boruya sürdü, gözaltına alındı" başlıklı haberini yayınladı.

Söz konusu sitenin Twitter hesabından olayın Belçika'da gerçekleşmesine rağmen özneyi gizlemesi dikkat çekti. Independent Türkçe, sosyal medyadan tepki gelince söz konusu haberi, "Belçika: "Eline tükürüp metrodaki boruya sürdü, gözaltına alındı" başlığıyla yeniden verdi ancak önceki paylaşılan haber silinmedi.

INDEPENDENT TÜRKÇE, TÜRK HAVA YOLLARI'NI HEDEF ALDI

Independent Türkçe, Türk Hava Yolları'nı (THY) hedef aldı ve koronavirüsün THY'yi vurduğunu iddia etti. Söz konusu sitenin, yolcu sayısının dünyanın her ülkesinde düşmesi ve ekonomik gerekçelerle hizmet verilen şirketlerde işçi çıkarmasını görmezden geldi ve hizmet veren şirketi değil Türk Hava Yolları'nı hedef aldı.

KARAR GAZETESİ'NDEN DE ALGI OPERASYONU!

Karar Gazetesi de; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, Belçika'da yaşanan olayı ülkemizde yaşanmış gibi sundu ve "Eline tükürüp metrodaki boruya sürdü, gözaltına alındı" başlıklı haber yayınladı. Karar Gazetesi, söz konusu haberini yayından kaldırdı.

HALK TV'NİN PROGRAM TANITIMINDA CAMİ FOTOĞRAFI

Halk TV'de; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yayınladığı program tanıtımında koronavirüsle ilgili konuların konuşulacağı açıkladı ancak kullanılan fotoğraf yine Türkiye'den cami fotoğrafı oldu.