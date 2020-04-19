THY Kabin Amiri Murat Salkım, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den tıbbi malzemeleri taşıyan Pekin-İstanbul kargo uçuşunda görevliydi. Uçuş günü kızı Elif'in doğum günü nedeniyle ekip arkadaşları ile birlikte bir doğum günü videosu hazırladı. Konuyla ilgili olarak THY sosyal medya hesabından paylaşılan video şu cümlelerle paylaşıldı;



"Sizler, güvenle evlerinizde kalın diye onlar gökyüzünde! Kıymetli kabin amirimiz Murat Salkım, sevgili kızı Elif'in doğum gününü görev başında kutladı. Nice güzel yaşların olsun Elif! Tıbbi Koruyucu Malzeme Taşıması Gerçekleştirilen Pekin-İstanbul"

THY kabin amiri kızının doğum gününü böyle kutladı | Video