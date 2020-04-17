Uzmanlardan kritik değerlendirme! "THY’nin rakiplerine göre şansı yüksek"

Uluslararası Para Fonu IMF'in 192 ülke ekonomisini kapsayan raporunu hatırlatan Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Görevlisi Damla Özkılınç, "IMF'nin, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek adına hükümetlerin insani ve ekonomik kısıtlamaları kapsamında ekonomik etkilenmelerini araştıran raporunda da görüldüğü üzere; Türkiye'den mart ayında sermaye çıkışları yaşandığı ve Türk Lirası'nın dolar karşısında yüzde 10 değer kaybettiği bildirildi. Bu durum, rezervlerin 10 milyar dolar düşmesi ile sonuçlandı. Nisan ayının ilk 2 haftasında ise Türk Lirası, Dolar karşısında Türkiye'nin dış finansman tarafında istediği desteği henüz bulamamış olması nedeni ile yüzde 4 daha değer kaybetti. Ancak, hükümetin 100 milyar liralık 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi ile lokomotif sektör sayılabilecek ulaştırma ve sanayi şirketlerine destek olunması amaçlandı. Merkez Bankasının açıkladığı faiz indirimi ve KOBİ'lere sağlanan kredilerde sürenin uzatılması da likidite piyasasını rahatlatmak için alınmış önlemlerin başında geldi" dedi.





G-20 SIRALAMASINDA YENİ GELİŞMELER



Tüm dünyada dip noktaları gören petrol fiyatlarının, fosil yakıt satmadan G-20'ye girmeyi başaran Türkiye'nin lehine işlediğini belirten Dr. Özkılınç, "Rusya'nın yüzde 90 geliri fosil yakıttan geliyor. Bu oran Suudi Arabistan'dan da yüksek. Petrol fiyatlarının düşüp özellikle fosil yakıtların devre dışı kaldığı yeni bir dünya düzeni aşikar. Bu Türkiye açısından olumlu bir gelişme olarak yansıyacaktır. Bu sayede G-20 sıralaması değişecektir. Sıralamanın değişmesi ile uzun vadede Türkiye'nin dünya sıralamasında daha yukarılara çıkacağı öngörülmekte" diye konuştu.



THY'NİN RAKİPLERİNİN PAZARDAN ÇEKİLME İHTİMALİ



Türkiye'nin en değerli markaları arasında yer alan THY'nin, salgının neden olduğu olumsuz gelişmelerden nasıl etkilenebileceğini değerlendiren Özkılınç, "Ulaştırma sektörünün lokomotifi THY'nin kısa vadede olumsuz etkilenebileceği düşünülse bile diğer taraftan THY'nin rakiplerinin pazardan çekilme ihtimali ve Avrupa Birliği merkezli hub yani transfer merkezi noktalarının da sektörde oldukça gerilere düşmesi muhtemel. Tüm bu gelişmelerin THY'ye olumlu yansıyacağı öngörülmekte. Bu bağlamda da THY ve İstanbul Havalimanı denklemi olumlu kalmaya devam edebilir" bilgisini verdi.