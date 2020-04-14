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haberi | dış hat seferlerini iptal etti

'ndan haberi geldi. tüm dış hat uçuşların 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulduğunu bildirdi. THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, iç hat uçuşlarının daha önce alınan kararda olduğu gibi 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulduğu kaydedildi.

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Son dakika haberi | Türk Hava Yolları dış hat seferlerini iptal etti

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları(THY), tüm dış hat uçuşların 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulduğunu bildirdi. THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, iç hat uçuşlarının daha önce alınan kararda olduğu gibi 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda Tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm iç hat uçuşlarımız 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."

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Son dakika haberi | Türk Hava Yolları dış hat seferlerini iptal etti
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