CHP’li isimden İmamoğlu ve Kaftancıoğlu’na FETÖ eleştirisi

Geçmiş dönemde CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı Yardımcılığı, Tuzla Belediye Başkanı adaylığı gibi görevler üstlenen Cemil Ekşi, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sert ifadelerde bulundu. Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediyesinde iştiraklerin olduğunu ancak hakkı olmayan hatta adının FETÖ ile anıldığı kişilerin getirildiğini söyledi.

'FETÖ'CÜLERE ÖNEMLİ POZİSYONLAR VERİLİYOR'

Cemil Ekşi'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımı şu şekilde; ''Değerli arkadaşlar bugünlerde İstanbul Büyükşehir Belediyemizin iştirakleri oluşturuluyor. Elbette burada bir sorun yok ancak yıllardır iktidar özlemi çeken emek veren bedeli ödeyen gerçek Cumhuriyet Halk Partililer acaba bir kenara mı itiliyor? Bence itiliyor. Bu partide hiç emeği olmayanlar, hiç hak etmeyenler hatta hiç hakkı olmayanlar maalesef Büyükşehir Belediyesi tarafından önemli pozisyonda görevlendiriliyorlar. Mesela bunu Tuzla için söyleyebilirim. Şahsiyet FETÖ'cü, ne olduğu belirsiz bireyler bir yerde görev alıyorsa hatta yetmiyorsa bir de iştiraklere korunmak isteniyorsa buna bütün Tuzladaki Cumhuriyet Halk Partilerin el birliğiyle itiraz etmeli.

'PARTİMİZ BUNA SESSİZ KALMAMALI'

Eğer bugün siyasette emeği olmadan emek hırsızları şahsiyet karaktersiz bu insanları bu partinin gerçek sahibi olan onurlu ve şerefli Cumhuriyet Halk Partilerin emeğini çalıyorsa onların hak ettiği makamlara çöküyorsa partililer buna sessiz kalmamalı bence. Başta Tuzla ilçe başkanı Ali Eren Bingöl ve yönetimi, belediye meclis grubu ve Cumhuriyet Halk Partisi için yıllardır Tuzla'da bedel ödeyen insanlar ne öyle insanları bir görevden sonra ikinci bir göreve gitmelerine karşı çıkacaklardır.

'BÜLENT AKKÖSE FETÖ'CÜDÜR'

Sonunda siz isim isteyeceksiniz zaten ben söyleyeyim. Siz de biliyorsunuz Büyükşehir iştiraklerinde talebi olan eski ilçe başkanımız Aliekber Kızılkan, Ali Çelik, Mehmet Çalasın Cemal Aslan, Erol Çakır gibi arkadaşlar değil. Dün partiye gelip üzerinde büyük bir şaibe de FETÖ'cü olduğu iddia edilen B.A. denilen bu şahsiyetin böyle bir göreve getirilmesi Tuzla Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne bir saygısızlıktır. Buradan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na seslenmek istiyorum bugüne kadar televizyonlarda, medyada, basında söyledikleriniz doğruysa arkasında durun. Sahtekar, yalancı, riyakarları örgütünü ona koymaya hakkınız yoktur. Yoksa sizi de aynı düşünceyle görünür unutmayın.

'BEDELİNİ ÖDERSİN İMAMOĞLU'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da sesleniyorum. Tuzla'nın hiç kimsenin düşüncesini almadan, hiçbir emeği olmadan, saygı duymadan ne olduğu belirsiz böyle bir kişiyi hangi kritere göre görevlendirdiniz? Bunu biz de bu partiye emek veren size destek veren biri olarak öğrenmek istiyoruz. Bu da bizim hakkımızdır diye düşünüyoruz Sayın Başkan. Siyasetten bir emeğin karşılığını vereceksiniz kişisel tercihlerinizde bunu yapamazsınız. Emeği ve bugüne kadar yapılanları almalısınız. Ama takdir sizin şu an Süleyman sizsiniz, mühür sizde... Ama bilesiniz ki, bir daha Tuzla'ya geldiğinizde bu örgüt size söyleyeceğini bilir. Onlar belki bugün bir şey söyleyemiyor ama ben söylüyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Bu yaptıklarınız yanlıştır. Elbet bir gün bedelini siyaseten ödersiniz ben açıkça söylüyorum...'