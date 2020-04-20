Son dakika... Kabine Toplantısı video konferansla Başkan Erdoğan başkanlığında başladı

Bakanlar Kurulu Başkan Erdoğan'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle bir kez daha toplandı. Kurulun gündeminde coronavirüs ile mücadele başta olmak üzere birçok konu var. Çalışmaları Huber Köşkü'nden yöneten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü kez yapılan dijital kabine toplantısına da buradan başkanlık ediyor. Tedbirlerin son durumunun da masada olacağı toplantıda 23 Nisan kutlamalarına yönelik formüller de ele alınacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İLERİYE DÖNÜK FORMATI

Toplantıda ilk olarak 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisi masaya yatırılacak. Ancak bir süre önce gündeme gelen bu formüle Ramazan ayı öncesindeki yığılmayı önleme durumu kesinleştirilirse ancak başvurulabileceği belirtiliyor.

MARKETLER AÇIK

Konuyla ilgili bir formül de 23-24 Nisan'da dışarıdaki yoğunluğun artmaması için sadece marketlerin açık kalması ve diğer işyerlerinin tamamının kapalı olmasına dönük öneri olacak. Yine bu yönteme göre, 25-26 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta son iki haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam etmesi öngörülüyor.

23 NİSAN KONUSU

Kabinede gündeme gelecek üçüncü formül ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tatil olması, 24 Nisan cuma günü işyerlerinin normal mesai yapması. Hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanması. Son karar Başkan Erdoğan ve Bakanlar Kurulu'nun. Tüm önerilerin artıları ve eksileri detaylarıyla ele alındıktan sonra son kararı Başkan Erdoğan verecek. Toplantıda Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de inşa edilen coronavirüs hastanelerindeki son durum da ele alınacak. Erdoğan'ın helikopterle inceleme sırasında Sancaktepe'de yapılan hastanenin çevresinin süratle ağaçlandırılması için talimat verdiği de öğrenildi.

CORONAVİRÜSTE PİK SÜRECİ VE RAMAZAN AYI OPERASYONU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iki haftadır 31 şehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının sonuçları hakkında bilgilendirme yapacağı toplantıda gelecek hafta pik seviyeye ulaşması beklenen coronavirüsle mücadelede alınacak yeni tedbirler de detaylarıyla konuşulacak. Toplantıda yaklaşan Ramazan ayı öncesinde koronavirüse karşı şehirlerde ve ekonomide alınacak yeni tedbirler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yardımlar da görüşülecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 59 ülkedeki yaklaşık 25 bin Türk'ün Ramazan ayını evlerinde geçirmesi için 27 Nisan'da tamamlanması planlanan uçaklarla Türkiye'ye taşıma operasyonu hakkında son bilgileri paylaşacak.