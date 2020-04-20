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açıkladı: Görülmemiş bir tempo ile üretildi! Mayıs ayında 5 bin solunum cihazı hazır olacak

Son dakika haberi... Genel Müdürü , Başakşehir Şehir Hastanesi'nde üretimini yaptıkları yerli solunum cihazı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destek ve talimatıyla başlayan sürecin dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde üretilip teslim edildiğini aktarırken "Mayıs ayında 5 bin cihaz hazır olacak" dedi. İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 20.4.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 14:58 ABONE OL
Selçuk Bayraktar açıkladı: Görülmemiş bir tempo ile üretildi! Mayıs ayında 5 bin solunum cihazı hazır olacak

BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar yerli ve milli solunum cihazına ilişkin bilgiler verdi. A Haber'e yaptığı açıklamalarda Bayraktar üretim sürecinden seri üretim rakamlarına kadar birçok konuya açıklık getirdi. 'Görülmemiş bir tempoyla çalışmalar tamamlandı' diyen Bayraktar cihazın yazılımdan en kritik parçalara kadar tüm sisteminin yerli olduğunu açıkladı.

İşte Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

CUMHURBAŞKANIMIZ GÜÇ VERDİ

"Öyle bir salgın sürecine girildi ki bütün dünya peşine düştü. Böyle bir dönemde sayın Cumhurbaşkanımız "Ben inanıyorum ki Türk mühendisleri bunu en iyisini en hızlı şekilde yapacaktır" diyerek bize güç verdi.

DÜNYADA EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ÇALIŞMA İLE ÜRETİLDİ

Gece gündüz çalışılarak bu sonuç ortaya çıktı. Dünyada eşi benzeri görülmeyecek şekilde bu kadar cihazı üretip teslim ettik.Yüksek tempoda milli seferberlik ruhuyla yapıldı diyebiliriz. Bazı mühendis arkadaşlarımız bizi odaya kilitleyin. Bitirene kadar da çıkarmayın diyenler oldu. Bu solunum cihazı dendiğinde basit bir cihaz değil. Bilgisayar kontrollü cihaz ve binlerce satır yazılım var. Bütün bunlar en kritik bileşenlere kadar yerli olarak yapıldı.

BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar'dan canlı yayında yerli solunum cihazı hakkında açıklama | Video

MAYIS AYINDA 5 BİN HAZIR

Çünkü dışarıdan temin edemiyorduk. İyi ki de edememişiz. Şuan hastalarımızda çalışıyor. 100 tane üretildi. Mayıs ayı ile bu sayıyı 5 bine çıkarmış olacağız. 5 bin adet üretmiş olacağız.

İHA ve SİHA'lardan sonra burada daha başka bir durum var. Bütün dünya bir hastalığın cenderesinde sıkışmışken ne yapabiliriz? İnsanlığa nasıl bir nefes olabiliriz? derken ortaya çıkan bir ürün. Bu tabi başka bir duydu.

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Selçuk Bayraktar açıkladı: Görülmemiş bir tempo ile üretildi! Mayıs ayında 5 bin solunum cihazı hazır olacak
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