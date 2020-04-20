Son dakika... Bakan Fahrettin Koca Başakşehir Şehir Hastanesini anlattı: Avrupa'da eşi olmayan dev proje...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs pandemisi nedeniyle Başkan Erdoğan'ın talimatıyla açılışı öne alınan ve ilk etabı hızla tamamlanarak hizmete giren İstanbul Başakşehir Devlet Hastanesi açılışında bir sunum gerçekleştirdi. Avrupa'da en fazla yoğun bakım yatağına sahip olan Başakşehir Şehir Hastanesinin tarihe geçecek özelliklere sahip olduğunu aktaran Koca tek tek bu özellikleri aktardı.

İşte Bakan Koca'nın Başakşehir şehir hastanesi açılışında yaptığı bilgilendirmeden öne çıkanlar;

"TAMAMI 15 MAYIS'TA HİZMETE GİRECEK"

Bugün ilk etabının açılışını yaptığımız Başakşehir şehir hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta hizmete girmiş olacak. İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır.

AVRUPA'NIN EN FAZLA YOĞUN BAKIM YATAĞINA SAHİP

Enerji ve çevre dostu tasarımlarla inşa edilmiş olan hastanemiz Avrupa'nın en fazla yoğun bakım yatağına sahip olan hastanesidir. Kapalı devre TV ünitesinde bulunan tüm kampüsün 24 saat güvenlik kontrolü de yapılmaktadır. Ayrıca tam kapasite akıllı bina sistemi ile donatılmıştır.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında önemli açıklamalar | Video

SON DAKİKA: 8 AYRI HASTANE İLE AVRUPA'DA GÖRÜLMEMİŞ BİR YAPI

3 ana bloktan oluşan Başakşehir şehit hastanesi 8 ayrı branş hastanesini bünyesinde bulundurmaktadır. Bunlar Çocuk, kadın doğum, fizik tedavi, psikiyatri, onkoloji, ortopedi, genel hastane, kvc hastanesi. Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır. 2 binin üzerinde deprem izolatörü kullanılan en büyük yapısı olarak hizmete girecektir.

CORONAVİRÜS İÇİN ÖZEL SÜREÇ...

Şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız. Sadece pandemi hastaları hedeflendiği için il genelinde yatış kararı verilmiş hastalarımızın 112 aracılığı ile nakledilerek yatırılması planlandı. Bugün için 155 yoğun bakım yatağı ile birlikte 1035 yatağı daha sağlık sistemimize katmış bulunuyoruz.

KANSERDE KRİTİK CİHAZLAR BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİNDE OLACAK

Şu anda tomografi ve tıbbi görüntüleme cihazlarımız hizmete ve kullanıma hazır durumdadır. Hepsi yeterli sayıda ve tekonolojide hazır durumdadır. Özellikle kanser tanısında kullandığımız cihazlar da planlanmış ve teşhis ve tedavide en gelişmiş cihazların hizmet vereceği şekilde hazırlanmaktadır.