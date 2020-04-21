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Başkan Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı , Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin Covid-19'a karşı mücadelede işbirliği konusunda mutabık kaldığı açıklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.4.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 17:56 ABONE OL
Başkan Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Coronavirüs ile mücadele başta olmak üzere İdlib'de gerçekleştirilen ortak çalışmalar ve gerginliği azaltma bölgesindeki son durumun ele alındığı belirtildi. İki liderin Covid-19'a karşı mücadelede işbirliği konusunda mutabık kaldığı açıklandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: BAYRAMDAN SONRA NORMALLEŞME HEDEFLİYORUZ

Öte yandan Başkan Erdoğan, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin, "Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Coronavirüste yatay seyre geçmeye başladık, bayram sonrası normalleşme hedefliyoruz

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Başkan Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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