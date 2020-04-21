Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Coronavirüste yatay seyre geçmeye başladık, bayram sonrası normalleşme hedefliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Coronavirüs ile mücadelede gelinen noktaya ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında yayılım grafiğinin yatay bir seyre girdiğini açıklarken tedbirlerdeki devamlılık ve kararlılığın önemine vurgu yaptı. Başkan Erdoğan açıklamasında "Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, koronavirüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz" dedi. İşte ayrıntılar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

YATAY SEYRE GEÇMEYE BAŞLADIK, BAYRAM SONRASI NORMALLEŞME HEDEFLİYORUZ

"Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, koronavirüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz. Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz.. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz

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TÜRKİYE 2. DÜNYA SAVAŞINDAN BERİ İLK KEZ BÖYLE BİR FIRSAT ELDE ETTİ

Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir. Türkiye, İkinci Dünya Savaşından beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir.

DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ HAZIRLIKLI VE TEDBİRLİ OLMAMIZ

Bu salgın, ekonomik sonuçları itibariyle İkinci Dünya Savaşından sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür. Gelişmiş ülkelerin kapsamlı bir kriz karşısında yaşadıkları çaresizlik, gelecekle ilgili öngörülerin yeniden yapılmasını zorunlu kılıyor. Bizim diğer ülkelerden farkımız, hem güçlü bir sağlık altyapısına sahip bulunmamız hem de gereken tedbirleri vakitlice almış olmamızdır.