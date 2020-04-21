SON DAKİKA HABERİ... Bilim Kurulu'ndan o karar öncesi coronavirüs toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapacak. Daha önce Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde bir araya gelen Koronavirüs Bilim Kurulu artık video konferans yöntemiyle toplantılarını gerçekleştiriyor. Öğleden sonra başlaması beklenen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika açıklamaları yapacağı belirtiliyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÜÇÜNCÜ KEZ VE 4 GÜN OLARAK UYGULANACAK

Bilim Kurulu'nun coronavirüs ile mücadele kapsamında tavsiye niteliğindeki son dakika kararları kapsamında İçişleri Bakanlığı daha önce 2 kez haftasonu 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulamıştı. Ramazan ayı öncesinde bu yasakların faydasının görülmesi nedeniyle hastalığı bir an önce yenmek için bu hafta 4 gün uygulanacağı belirtilen yasak için Bilim Kurulu'nun yeni bir değerlendirme yapıp yapmayacağı bilinmiyor.

KOCA'NIN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Kamuoyu ve medya mensupları 4 günlük bu yasak öncesinde toplantının ardından gelecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika açıklamalarına kilitlendi.

4 GÜNLÜK YASAK ÖNCESİ NOTLAR;

Ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21-22 Nisan'da, market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

- 23 ve 24 Nisan'da market ve bakkallar 09.00-14.00 arasında faaliyet gösterecek, vatandaşlar ikametlerine yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek.

- Ramazan nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılacak günlerde, evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri açık olacak.

- Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamlar başkanlığında oluşturulacak komisyon, her mahalle için dağıtım planı yapacak.

- Sokağa çıkma kısıtlaması süresince ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul satan iş yerleri ile tatlı üreten yerler açık olacak.

- Hafta sonu gazeteler; gazete şirketlerinin araçları, tespit edilecek içme suyu bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla dağıtılacak.

- Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli ekim-dikim, sulama-ilaçlama faaliyetleri kapsamında izin verilenler kısıtlamadan muaf tutulacak.

- Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla, kamu görevlilerinin toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce tedbir alınacak.

- Kamu güvenliğinin sağlanması ile acil çağrı merkezleri, AFAD ve Kızılay ile Vefa Sosyal Destek Birimleri'nde görevli olanlar kısıtlamadan muaf olacak.