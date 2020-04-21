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23 Nisan 4 günlük hakkında detayları belli oldu! 23 Nisan'da market ve bakkallar açık olacak mı?

hakkında ayrıntıları da netleşti! Bilindiği gibi güzel havanın insanları etkilemesinin önüne geçmek için geçen haftadan beri hafta sonları sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Başkan Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "23 Nisan'da da sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna açıklık getirildi. Erdoğan, alınan kararları teker teker açıklarken toplu halde dışarı çıkmayı önlemek ve izolasyonu sağlamak adına dört günlük sokağa çıkma yasağı getirildiğini bildirdi.Böylelikle, '23 Nisan'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusu da cevabına ulaştı. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 23 Nisan Perşembe, 24 Nisan Cuma, 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar sokağa çıkmak yasak olacak! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 21.4.2020 07:20 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 07:21 ABONE OL
23 Nisan 4 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında son dakika detayları belli oldu! 23 Nisan'da market ve bakkallar açık olacak mı?

Bakanlar Kurulu bugün toplandı ve alınan kararlar açıklandı! Toplantı sonrasında alınan kararları Başkan Erdoğan tarafından halka duyuruldu. Bilindiği gibi, kabine toplantısındaki kritik maddeler arasında 23 Nisan'da olup olmaması vardı. Başkan Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında 'Ulusa Sesleniş' konuşması yaparak alınan kararları açıkladı.

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Başkan Erdoğan, sokağa çıkma yasağı uygulamasının hafta sonları bir süre daha devam edeceğini duyurdu. Öte yandan, '23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna da cevap veren Erdoğan, aldıkları kararları teker teker duyurdu.

Son dakika! 31 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması geldi! | Video

23-24-25-26 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Başkan Erdoğan, sosyal izolasyonun devamı ve teması en aza indirmek için 22 Nisan gecesi 00.00'dan başlamak ve 26 Nisan gecesi 00.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma yasağı kararı alındığını bildirdi. İşte, son dakika haberinin detayları;

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23 Nisan 4 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında son dakika detayları belli oldu! 23 Nisan'da market ve bakkallar açık olacak mı?
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