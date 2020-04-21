23 Nisan 4 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında son dakika detayları belli oldu! 23 Nisan'da market ve bakkallar açık olacak mı?

Bakanlar Kurulu bugün toplandı ve alınan kararlar açıklandı! Toplantı sonrasında alınan son dakika kararları Başkan Erdoğan tarafından halka duyuruldu. Bilindiği gibi, kabine toplantısındaki kritik maddeler arasında 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olup olmaması vardı. Başkan Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında 'Ulusa Sesleniş' konuşması yaparak alınan kararları açıkladı.

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Başkan Erdoğan, sokağa çıkma yasağı uygulamasının hafta sonları bir süre daha devam edeceğini duyurdu. Öte yandan, '23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna da cevap veren Erdoğan, aldıkları kararları teker teker duyurdu.

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23-24-25-26 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Başkan Erdoğan, sosyal izolasyonun devamı ve teması en aza indirmek için 22 Nisan gecesi 00.00'dan başlamak ve 26 Nisan gecesi 00.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma yasağı kararı alındığını bildirdi. İşte, son dakika haberinin detayları;